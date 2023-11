Coupe Dunsmore : le match qui peut transformer la saison du Rouge et Or

Le Rouge et Or a été malmené lors des deux rencontres face aux Carabins cet automne. Ces deux défaites pourraient être qu'un mauvais souvenir si l'équipe de Glen Constantin quittait Montréal avec une victoire contre les Bleus en finale de la Coupe Dunsmore samedi.

Même si sa troupe a peiné face aux Carabins en 2023, particulièrement lors du deuxième affrontement qui s’est soldé par une cuisante défaite de 28-0, l'entraîneur du Rouge et Or Glen Constantin ne croit pas que son équipe fait figure de négligée pour autant.

Peut-être qu’on a oublié de nous envoyer le mémo, parce que de la manière qu’on a pratiqué cette semaine, je ne pense pas qu'on soit négligés. On a des joueurs blessés qui vont être de retour au jeu, on entame ce match-là avec confiance.

Constantin estime que le Rouge et Or a connu une erreur de parcours le 14 octobre dernier au CEPSUM et que son équipe ressemble davantage à celle qui menait 14-12 après le troisième quart dans le duel à Québec le 17 septembre, même si elle a perdu ce match 31-14.

Notre vraie équipe, c’est celle qu’on a vue au PEPS, même si ç'a mal fini. On n'est pas cette équipe qui a joué au CEPSUM.

Le Rouge et Or s’est qualifié de peine et de misère pour la finale avec une victoire en deuxième prolongation contre Concordia. Laval a laissé filer une avance de 24-10 en toute fin de 4e quart et le botteur Vincent Blanchard a dû sauver la saison des siens avec un placement égalisateur en prolongation.

On va s’en servir comme positif, a commenté Constantin. On a eu de la misère à gérer l’adversité cette saison, mais contre Concordia, on a été persévérants et résilients dans un match en dents de scie. On a bien réagi.

Pas encore en haut de la montagne

Marco Iadeluca n’a que faire des pronostics. Il est vrai que son équipe a connu du succès récemment contre le Rouge et Or, mais tout est à recommencer en finale québécoise, estime l'entraîneur-chef des Carabins.

Les favoris, c’est des choses de journalistes et de téléspectateurs. À ce que je sache, on n’a rien gagné encore. Les gagnants de la Coupe Vanier de l’an passé arrivent en ville demain, c’est eux qui ont gagné la Dunsmore l’année passée.

Pour moi, tu n’es pas favori tant que tu n'es pas en haut de la montagne et on n’est pas encore rendu là. C’est un match, "winner takes all". Ça peut aller d’un côté comme de l’autre.

Il se réjouit cependant de pouvoir jouer à la maison, avec les avantages que cela procure.

On a travaillé fort pour jouer ce match à la maison, avec 5000 personnes derrière nous au lieu de 18 000 personnes contre nous. Ça fait une différence pour des jeunes qui ne sont pas habitués à ça, c’est énorme.

Ouvrir en mode plein écran Marco Iadeluca et Glen Constantin verront leurs équipes batailler samedi pour la Coupe Dunsmore. Photo : Radio-Canada / Guillaume Piedboeuf

Sénécal, sans surprise

Les Bleus pourront compter sur le joueur par excellence de la dernière saison. Le quart-arrière Jonathan Sénécal a reçu vendredi le trophée Jeff-Russel, mais ce n'est rien pour le satisfaire.

Les honneurs individuels, c’est bien. Mais on a encore la défaite de l’année dernière en tête, précise le pivot de troisième année. On a travaillé fort et je sais que tout le monde sera prêt pour jouer ce match-là.

Ouvrir en mode plein écran Jonathan Sénécal est le premier joueur des Carabins à remporter le trophée Jeff-Russel depuis le quart-arrière Samuel Caron en 2016. Photo : Radio-Canada / Guillaume Piedboeuf

Sénécal a connu une saison du tonnerre en terminant premier entre autres au chapitre des verges totales par la passe (2215), du pourcentage de passes complétées (69,6 %) et du nombre de touchés par la passe (15).

Sa grande mobilité lui a aussi permis de prendre le 4e rang, toutes positions confondues, pour le nombre moyen de verges au sol par match avec près de 50.

C’est vrai que j’ai eu de meilleures statistiques personnelles cette saison, mais c’est une affaire d’équipe et notre équipe est meilleure cette année. On a deux joueurs de ligne et deux receveurs qui ont été honorés, c’est un tout. J’ai mieux joué que l’année passée, mais ce n'est pas juste moi.

Jonathan a été ralenti par les blessures, mais ça l’a rendu meilleur joueur, a ajouté Marco Iadeluca. Comme il ne pouvait pas autant utiliser sa grande mobilité, il s’est concentré sur d’autres aspects. Maintenant, on met tout ça ensemble et ça donne les résultats qu’on a cette année.

Le botté d’envoi sera donné vers 14 h. Le vainqueur recevra en finale de la Coupe Uteck, les champions de la finale de l’Ontario entre les Mustangs de l’Université Western et les Golden Hawks de l’Université Wilfrid-Laurier.

Avec les informations de Guillaume Piedboeuf