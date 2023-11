Québec investit près d’un million de dollars dans la réfection d’un ponceau du 1er rang à Saint-Alfred, en Beauce, car la Municipalité juge qu'il n'est pas sécuritaire. Surnommée « le ponceau de la grogne », la fermeture de la route depuis près d’un an a suscité la colère d'agriculteurs et de résidents du secteur, qui sont forcés de faire de longs détours.

Pourquoi investir un million pour un ponceau dont le matériel est très bon? On ne la comprend pas . Claude Mathieu, un des agriculteurs dont les terres sont scindées en deux avec la fermeture de la route, ne décolère pas.

Il veut connaître les raisons qui ont poussé la Municipalité à fermer la route à cause du ponceau qu’il juge en bon état. Fermé à la suite de la recommandation d’un ingénieur, selon le maire Jean-Rock Veilleux, l’agriculteur veut voir le rapport d'ingénierie complet payer par l’argent des contribuables.

En août dernier, Radio-Canada a fait une demande d’accès à l’information pour pouvoir prendre connaissance de ce rapport et de ces recommandations, ce que la Municipalité a refusé. Seul un document administratif a été présenté aux résidents qui le désiraient.

Claude Mathieu affirme avoir perdu de 10 000$ à 20 000$ avec tous les détours qu'il a du faire dans la dernière année. L’usure de la machinerie, le temps, le diesel, il y a même des fois qu’on se privait parce qu’il fallait faire le tour. Il n’y a personne qui va nous rembourser ça. Une année à oublier pour le résident du 1er rang.

On a eu une année de marde avec la température et une année de marde dans le chemin. On est obligé de faire le tour et essayer de sortir du foin comme on pouvait.