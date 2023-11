Le Nouveau-Brunswick a atteint un record de consommation d’électricité en 2023. Puisque que la demande en énergie est appelée à augmenter au cours des prochaines années, des spécialistes estiment que la capacité de production pourrait être mise à rude épreuve pendant les jours les plus froids de l'hiver.

Le 4 février dernier, plusieurs régions du Nouveau-Brunswick ont été confrontées à une vague de froid sans précédent. À Moncton, le mercure a plongé à -28,1 °C, battant ainsi un record de plus de 100 ans.

Ce samedi de février, un record de consommation d’électricité a aussi été brisé, alors que la demande de pointe a atteint 3442 mégawatts, brisant un record vieux de près de 20 ans.

Ce jour-là, la capacité de production d’Énergie NB a presque été dépassée.

Les projections de la société d’État laissent présager que les besoins en énergie iront en augmentant au cours des prochaines années.

Au printemps, un représentant d’Énergie NB a expliqué devant un comité de députés que c’est la croissance démographique et économique qui en est responsable.

Il s’agit d’une tendance , a déclaré l’ingénieur en chef du nucléaire Andy Hayward. Nous allons régulièrement établir des records de demande de pointe à l’avenir.

C’est la raison pour laquelle Fredericton prend des mesures visant à assurer la sécurité énergétique de la province.

Le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie, Mike Holland, a d’ailleurs récemment présenté un projet de loi visant à interdire la vente d’électricité aux projets de fermes de cryptomonnaies, réputées pour être très énergivores.

C’est lors de la présentation de cette initiative que le ministre Holland a affirmé que l’épisode de froid de février a fait en sorte que nous sommes passés très près de ne même pas pouvoir allumer les lumières avec la génération d’électricité que nous avons.

Pour Yves Gagnon, professeur d'ingénierie à l’Université de Moncton, la déclaration du ministre est empreinte de sensationnalisme puisqu’elle laisse entendre que toute la province manquerait d’électricité si la demande de pointe excédait la capacité interne de production interne de la province.

En effet, la réalité est un peu plus complexe que celle décrite par le ministre Holland.

Avant que les citoyens soient incapables d’éclairer ou de chauffer leur maison lors d’un événement de froid extrême, Énergie NB déploie une série de mesures visant à augmenter la quantité d’électricité offerte sur son réseau.

Parmi les mesures, les exportations d’énergies à l’extérieur de la province sont suspendues. Lorsque la demande d’électricité interne excède l’offre, le Nouveau-Brunswick peut aussi acheter de l’énergie auprès de ses voisins.

En février, c’était toutefois impossible puisque le Québec n’a pas pu nous fournir d’énergie en raison des températures extrêmement froides qui ont également entraîné une forte demande d’électricité dans cette province, a indiqué dans un courriel Dominique Couture, porte-parole d’Énergie NB.

La vague de froid de février a poussé la capacité de production de la province à ses limites. Énergie NB s’est même vue obligée d’enclencher une procédure d’urgence visant à réduire la consommation des clients industriels les plus énergivores de la province.

Bien que ce genre de scénario ne se soit jamais produit, il en aurait fallu peu pour qu’Énergie NB soit aussi obligée de procéder à des interruptions d’électricité contrôlées dans les ménages néo-brunswickois.

En février, c’était une situation assez sérieuse et c’est le plus proche que nous sommes venus à devoir faire du délestage chez les clients.

D’après Énergie NB, il est peu probable que ces mesures, qualifiées de dernier recours qu’en cas d’extrême urgence , soient un jour déployées. Celles-ci seraient toutefois réparties de manière à minimiser l’impact sur les clients tout en garantissant la stabilité du réseau.

D’après Simon Langlois-Bertrand, un associé de recherche à l’Institut de l’énergie Trottier, le fait de s’approcher aussi près de la limite de capacité de production lors de périodes de forte demande est symptomatique d’un manque de planification.

C’est notamment l’une des conclusions d’une analyse stratégique du secteur de l’électricité dans le centre et l’est du Canada à laquelle il a collaboré.

Qu’on se retrouve en 2023 et qu’on n’ait pas assez d’électricité au mois de février, ça montre à quel point on a manqué le bateau dans cette planification, on a beaucoup de rattrapage à faire.