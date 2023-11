La Vallée-de-l’Or imposera les bacs roulants pour tous les déchets

La MRC de La Vallée-de-l’Or (MRCVO) annonce un virage important avec l’obligation d’utiliser les bacs roulants pour tous les types de matières résiduelles.

À compter du 1er avril 2024, les préposés à la collecte ne ramasseront plus les matières déposées directement sur le bord du chemin ou dans des contenants autres que ceux identifiés par la MRC.

Avec cette mesure, la MRC dit vouloir uniformiser ses opérations dans toutes les municipalités et favoriser l’intégration de camions automatisés, qui ne nécessitent qu’une seule personne à bord.

C’est une question d’efficacité qui permet de conserver nos coûts les plus bas possible , affirme le préfet de la MRCVO, Martin Ferron.

Beaucoup de MRC ont fait le virage, surtout en milieu rural. C’est aussi une question de santé et sécurité pour nos employés. Les sacs de vidanges ou encore les poubelles basses en métal sont souvent pesantes et ça crée une problématique pour nos employés , ajoute-t-il.

Ouvrir en mode plein écran La MRCVO souhaite uniformiser ses opérations dans toutes les municipalités et favoriser l’intégration de camions automatisés, qui ne nécessitent qu’une seule personne à bord. Photo : Gracieuseté

La Vallée-de-l’Or a déjà acheté un premier camion automatisé et deux autres s’ajouteront dans les prochains mois. Ils seront utilisés en milieu rural. Les camions réguliers continueront leur travail en ville, notamment où des camions automatisés n’auraient pas tout l’espace pour manoeuvrer.

Publicité

On va peut-être se rendre à 50 % de camions automatisés, croit M. Ferron. C’est une façon aussi de s’attaquer à nos enjeux de main-d’œuvre. Ce n’est pas évident en 2023 de trouver des gens qui souhaitent travailler derrière un camion de collecte. Avant la pénurie de main-d’oeuvre, le roulement de personnel durait trois ans. Ces dernières années, c’est plutôt trois mois. C’est difficile d’offrir un bon service avec tant de roulement.

La fin des sacs bleus

Autre changement à l’horizon, il ne sera plus possible d’utiliser les sacs bleus ou transparents pour le recyclage, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur du bac bleu.

Ils ne seront plus acceptés dans les centres de tri, avec les nouveaux programmes mis en place par Recyc-Québec. Ça devra être obligatoirement placé en vrac dans les bacs , précise Martin Ferron.

Ouvrir en mode plein écran À compter du 1er avril 2024, les préposés à la collecte ne ramasseront plus les matières déposées directement sur le bord du chemin ou dans des contenants autres que ceux identifiés par la MRC. Ce sera donc la fin des sacs bleus. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Le préfet est conscient que ces changements à la collecte viendront bouleverser les façons de faire de plusieurs citoyens ou propriétaires d’immeubles à logements.

On n’est plus dans les années 50. Les techniques ont changé et on demande depuis plusieurs années aux gens d’améliorer leur gestion des matières résiduelles.

Nos redevances sont à la hausse et les pénalités à l’enfouissement aussi. Ça nous oblige à changer de stratégie. Mais de toute façon, on estime que près de 90 % des gens utilisent déjà les bacs. La transition est pas mal faite. Pour ceux qui n’en sentaient pas encore le besoin, la prochaine année servira de transition , fait-il observer.

Ouvrir en mode plein écran Le préfet de la MRC de la Vallée-de-l'Or, Martin Ferron. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

La MRC demandera aussi aux gens de bien positionner le bac sur le bord de la rue, soit avec les poignées dirigées vers le domicile.