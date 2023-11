Le campus de l'Université de l’Ontario français (UOf) a été évacué en début d’après-midi en raison d'un appel à la bombe.

La direction de l'établissement d'enseignement ainsi que les policiers de Toronto l'ont confirmé en après-midi vendredi.

L’Université de l’Ontario français confirme être l’un des établissements d’enseignement à avoir reçu une alerte à la bombe par courriel. En raison du texte de la menace, le campus a été évacué immédiatement et les forces policières ont été appelées sur les lieux. Toutes les personnes ont pu quitter l’édifice dans le calme et regagner leur domicile en sécurité. [...] Par mesure de précaution, le campus restera fermé jusqu’au lundi le 13 novembre , a confirmé par courriel Claire Francoeur, directrice, stratégies en communications et marketing de l'université.

Elle aussi par courriel, Shannon Eames, du Service de police de Toronto, explique : Nous avons reçu un appel à la bombe à 13 h 37. L'école a été évacuée et notre Emergency Disposal Unit [Unité d'élimination d'urgence, traduction libre] est sur place .