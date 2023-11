Échauffourée à Concordia : l’UdeM suspend un chargé de cours

L'Université de Montréal a suspendu un de ses chargés de cours qui a été filmé alors qu'il insultait des partisans pro-israéliens lors d'un affrontement à l'Université Concordia, mercredi.

Par communiqué, l'institution indique avoir suspendu Yanise Arab avec solde, le temps de mener une enquête sur les événements.

L' UdeM avait déjà annulé une séance du cours de M. Arab qui était prévue jeudi, à titre préventif.

M. Arab a reçu un avis de suspension avec solde aujourd’hui. Il sera rencontré dans la foulée de notre enquête. Les étudiants de son cours seront tenus au courant rapidement de la suite des choses concernant le trimestre en cours , a indiqué par courriel à Radio-Canada la porte parole de l'université, Geneviève O'Meara.

Dans une vidéo publiée en ligne mercredi, on peut voir le chargé de cours prendre part à une échauffourée entre des manifestants pro-israéliens et propalestiniens. On entend entre autres M. Arab crier à une manifestante de « retourner en Pologne ».

La page du chargé de cours a déjà été retirée du site web de l'Université de Montréal. Dans une version précédente, l'institution décrivait Yanise Arab comme un doctorant au Département d'histoire, responsable d'un cours sur la domination et la résistance dans le monde arabe.

Geneviève O'Meara, affirme que les informations disponibles suggèrent à l'établissement que c'est bien M. Arab que l'on voit dans la vidéo et qu'une enquête est en cours.

Une étudiante de 22 ans a été arrêtée mercredi après-midi lors d’une intervention policière dans un pavillon de l’Université Concordia, boulevard De Maisonneuve, à Montréal. À leur arrivée, les policiers ont assisté des agents de sécurité qui tentaient de gérer un conflit entre des étudiants pro-palestiniens et pro-israéliens.

L’étudiante arrêtée est accusée de voies de fait contre un agent de sécurité de 54 ans. Elle a été libérée sur promesse de comparaître à la cour municipale.

Avec les informations de La Presse canadienne