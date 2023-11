Le froid s’installe, les journées raccourcissent et la routine commence à user. Pour combattre la morosité de novembre, voici quatre idées d’accords qui font du bien.

Quatre bouteilles pour l’Halloween.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.C'est encore mieux l'après-midi. Quatre bouteilles pour l’Halloween ÉMISSION ICI PREMIÈRE C'est encore mieux l'après-midi Écouter l’audio (Quatre bouteilles pour l’Halloween. 22 minutes 50 secondes) Durée de 22 minutes 50 secondes 22:50

Ouvrir en mode plein écran Ravines Riesling Finger Lakes 2019 | Code SAQ:12289534 | 30,00$. Photo : Courtoise/SAQ

Des huîtres et du riesling

Morten Hallgren a produit du vin en Provence et à Bordeaux avant de planter ses vignes dans un lieu méconnu de l’État de New York : les Finger Lakes. La vigne commençait à peine à prendre racine lorsque Morten et sa femme Lisa ont démarré leur domaine en 2001 sur les rives du lac Keuka. Aujourd’hui, le couple cultive 50 hectares de vignes près des lacs Seneca et Keuka. Leur riesling est emblématique de la région. Il s’ouvre sur des parfums de roche mouillée, de pomme et de citron. L’attaque est vibrante, croquante et le vin est sec. Il exprime en finale des notes de miel et de fleurs. À découvrir avec des huîtres.

Ouvrir en mode plein écran Nicolas Grosbois Bourgueil Litron 2022 | Code SAQ : 15049771 | 27,05$. Photo : Courtoise/SAQ

Fondue chinoise et litron

S’il fallait élire un plat synonyme de cocooning, la fondue chinoise remporterait sans aucun doute le titre. Pour accompagner les viandes cuites dans le bouillon et les légumes nappés de trempette, il faut un rouge souple et pas trop corsé comme ce cabernet franc de Nicolas Grosbois. Dans la Loire, le vigneron produit à Bourgueil ce rouge gouleyant, floral et juteux qui change de l’image parfois austère de cette variété de raisin. Pour rendre la soirée encore plus festive, le producteur embouteille son vin dans une bouteille d’un litre. De quoi en avoir assez pour partager avec des invités.

Ouvrir en mode plein écran Vina San Pedro 1865 Selected Vineyards Cabernet-Sauvignon Valle del Maipo 2021 | Code SAQ : 13241065 | 20,50$. Photo : Courtoise/SAQ

Du soleil et un braisé

Pendant que l’automne prend d’assaut l’hémisphère Nord, de l’autre côté de l’équateur, le printemps commence. C’est le cas au Chili où le domaine Vina San Pedro produit du vin depuis 1865. Il cultive la vigne dans toutes les régions viticoles du pays, mais ce cabernet-sauvignon provient de la vallée de Maipo, au sud de Santiago, dans le vignoble historique du domaine. Près des Andes, le terroir est baigné par le soleil. Il n’en demeure pas moins que le vin présente un équilibre remarquable. L’attaque est soyeuse et remplie de fruits rouges. Les tannins subtils enrobent une bouche fruitée et épicée. Avec un braisé de bœuf et des pommes de terre, c’est du bonheur garanti.

Ouvrir en mode plein écran Château de Beaulon 5 ans | Code SAQ : 66043 | 25,95$. Photo : Courtoise/SAQ

Du fromage bleu et du pineau des Charentes

Apéritif d’une autre époque, le pineau des Charentes gagne à être redécouvert. Car cet assemblage de moût de raisin et de cognac donne toujours le sourire. Le Château de Beaulon produit plusieurs cuvées. Celle-ci, élevée 5 ans, est un assemblage de sauvignon blanc, de sauvignon gris et de sémillon. Sa robe dorée dévoile un bouquet complexe de noix, d’écorce d’orange, de miel et d’épices douces. Ces arômes se retrouvent en bouche où l’équilibre avec le sucre est maîtrisé. Grandiose avec un plateau de fromages.