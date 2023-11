Le recours à l’IA dégrade la qualité de l’information sur MSN

Diffusion de fausses nouvelles, informations de sources douteuses et erreurs propulsées par l'intelligence artificielle (IA) : voilà quelques-unes des controverses qui ont touché MSN , le portail de nouvelles de Microsoft, depuis que bon nombre de ses éditeurs partout dans le monde ont été remplacés par l’ IA au cours de l’été 2020.

Un cas flagrant est celui d’un guide de voyage pour la ville d’Ottawa (Nouvelle fenêtre) rédigé par une IA et publié par Microsoft Travel en août.

La merveilleuse banque alimentaire d’Ottawa était alors l’une des 15 attractions touristiques conseillées. Envisagez de vous y rendre le ventre vide , pouvait-on lire dans l’article, qui a d’ailleurs illustré sa recommandation de visiter le parc Oméga avec une photo du canal Rideau (Nouvelle fenêtre). Microsoft avait alors expliqué que ces erreurs s’étaient produites en raison de lacunes chez ses réviseurs humains.

Ce ne sont pas seulement des articles rédigés par Microsoft qui ont suscité la controverse.

MSN est d’abord et avant tout un agrégateur de contenu, c'est-à-dire qu’il héberge des articles de partenaires – dont Radio-Canada – qui lui sont vendus. Ceux-ci sont ensuite présentés aux lecteurs de manière algorithmique sur la page d’accueil de MSN selon leurs intérêts.

Cela veut donc dire qu’il y a peu ou pas de tri humain de l’information qui apparaît sur MSN .

Ce manque de supervision a notamment mené à la republication d’une fausse nouvelle du tabloïd britannique OK! Magazine (Nouvelle fenêtre) qui affirmait que le président américain Joe Biden s’était endormi pendant un hommage aux victimes des feux de forêt de Maui en août.

En octobre, un article de The Guardian hébergé sur MSN était accompagné d’un sondage généré par IA (Nouvelle fenêtre) qui demandait aux lecteurs quelle était, selon eux, la cause du décès du sujet de l’article, soit une femme australienne retrouvée morte dans des circonstances suspectes : un meurtre, un accident ou un suicide?

Ouvrir en mode plein écran Le sondage insensible à côté de cet article du Guardian a été généré par intelligence artificielle. Photo : The Guardian

Des lecteurs se sont insurgés contre ce sondage jugé insensible, appelant même au congédiement de la journaliste de The Guardian qui avait écrit l’article.

La grande patronne du média a envoyé une lettre à Microsoft dans laquelle elle affirmait que ce sondage avait causé des dommages importants à la réputation du Guardian. Elle a aussi demandé à Microsoft de ne pas se servir d’outils d’ IA sur ses articles sans son consentement.

En réponse à plusieurs demandes médiatiques, le directeur général de Microsoft, Kit Thambiratnam, a affirmé qu’un sondage n’aurait pas dû apparaître aux côtés d'un article de cette nature et que l’entreprise prenait des mesures pour aider à empêcher que ce type d'erreur se reproduise à l'avenir .

Nous avons également constaté que des articles sont placés dans des sections qui ne correspondent pas à leur contenu sur la page d’accueil en français de MSN Canada.

Par exemple, vendredi, un texte intitulé Les tueurs en série les plus célèbres de l'Amérique se retrouvait dans la section Voyage.

Ouvrir en mode plein écran Vendredi, un article sur les tueurs en série les plus célèbres de l'Amérique se retrouvait dans la section Voyage de MSN Canada en français. Photo : MSN

On ignore combien d’employés compte MSN , au Canada comme ailleurs.

Microsoft n’a pas répondu à nos demandes d’entrevues sur le sujet, et a refusé jusqu’à maintenant de dévoiler ces informations à plusieurs médias, dont CNN (Nouvelle fenêtre).

Des sources plus que douteuses

MSN met de l’avant des articles de sites web qui peuvent difficilement être qualifiés de sources d’information et qui ont également commis plusieurs erreurs depuis son virage vers l’intelligence artificielle.

L’un de ces sites, The Daily Digest, produit du contenu « exclusivement pour les lecteurs de MSN (Nouvelle fenêtre) » dans 36 pays et dans plus d’une douzaine de langues. Ses articles ne sont jamais signés et ne citent généralement pas de sources.

Lorsqu’on examine l’historique d’enregistrement du Daily Digest avec l’outil d’analyse web DomainTools, on constate que le site existe dans sa forme actuelle seulement depuis 2020, l’année où MSN a remercié la plupart de ses éditeurs humains partout dans le monde.

The Daily Digest est la propriété de l’entreprise mexicaine THEMA Contents (Nouvelle fenêtre), qui possède aussi d’autres sites web semblables qui occupent une place prééminente sur MSN , dont Showbizz Daily, Sports Unlimited News et Zeleb. Elle dit employer 20 journalistes et produire 1000 contenus par mois, mais au-delà de ces statistiques, peu d’informations sur THEMA Contents sont trouvables en ligne.

Ouvrir en mode plein écran The Daily Digest affirme sur son site web qu'il produit de l'actualité « exclusivement pour les lecteurs de MSN du monde entier ». Photo : The Daily Digest

Ça semble être des contenus génériques, surtout insolites, qui font cliquer, mais qui ne sont pas de l’information , observe Patrick White, responsable du programme de baccalauréat en journalisme à l’ UQAM .

Ça se fait mettre sur le même plateau que des articles de médias crédibles du Québec et de la France, ajoute-t-il. C’est frustrant, et on voit que c'est un portail qui ne valorise pas l'information.

La publication d’articles de sources douteuses a mené à des situations embarrassantes pour Microsoft.

En septembre, un article sur le décès de l’ancien joueur professionnel de basketball Brandon Hunter avait comme titre « Brandon Hunter inutile à l’âge de 42 ans (Nouvelle fenêtre) », et contenait plusieurs phrases décousues ou carrément incompréhensibles. L’article était vraisemblablement plagié (Nouvelle fenêtre) du site web TMZ et traduit par l’ IA . Il était publié sur le site portugais nommé Race Track, qui a publié plusieurs articles incohérents semblables, selon Futurism (Nouvelle fenêtre).

La bonne nouvelle dans toute cette saga, d’après Patrick White, c’est que les lecteurs ne sont plus au rendez-vous sur des portails d’actualité comme MSN , qui ont connu leur pic en popularité il y a plus d’une décennie.

Il n’en demeure pas moins que les utilisateurs du service de courriels Outlook sont automatiquement redirigés vers la page d’accueil de MSN lorsqu’ils se déconnectent d’Outlook. Selon la firme d’analyse de trafic SimilarWeb (Nouvelle fenêtre), MSN.com a été visité près de 2 milliards de fois dans le monde entier du mois d’août au mois d’octobre.

Ça prendrait davantage d'intervention humaine pour s'assurer que les contenus soient de meilleure qualité et qu’il y ait davantage de révision des articles, des titres, des photos et de l'ensemble de l'œuvre sur la page d'accueil , commente Patrick White.