Hero Lodge, ou comment aider ses frères et sœurs d’armes dans leur guérison

Les chemins de Patrice Roy et Jocelyn Démétré s’étaient déjà croisés, bien avant leur rencontre sous la pluie d’octobre à Notre-Dame-de-Pontmain.

En août 2007, Patrice Roy est en Afghanistan, où il travaille sur un reportage au sujet de la mission des Forces canadiennes entamée en octobre 2001. Jocelyn Démétré est alors commandant de peloton. Quelques jours avant leur rencontre, le commandant et ses hommes ne sont pas en mesure de sécuriser le périmètre.

Le 22 août 2007, une opération est lancée par les forces canadiennes dans la province de Kandahar. Ce qui devait être une mission rapide s’est finalement transformé en bataille de plus de 10 heures.

Patrice Roy se trouve alors à l’intérieur d’un blindé, accompagné du caméraman Charles Dubois. Quatre militaires canadiens sont avec eux.

Alors que le journaliste notait ses dernières impressions sur la bataille, c’est le grand fracas : le véhicule a roulé sur une mine, dissimulée sous une épaisse poussière de montagne.

Parmi les six occupants du véhicule, trois ont perdu la vie : le caporal-chef Christian Duchesne, l'adjudant-maître Mario Mercier et l’interprète afghan des forces canadiennes (qui, comme bien d'autres comme lui, devait rester anonyme pour des raisons de sécurité).

Le caporal-chef Nicolas Magnan a été gravement blessé aux jambes. Le caméraman Charles Dubois a souffert d’une grave fracture ouverte et il a dû être amputé de la jambe droite, sous le genou.

De cet événement et plusieurs autres, Jocelyn Démétré conserve encore aujourd’hui un sentiment de culpabilité.

Un petit coin de paradis

Pour surmonter le choc post-traumatique et apprendre à vivre avec les expériences traumatisantes qu’il a vécues, l’ancien combattant a trouvé refuge dans la nature. C’est apaisant et ça me fait du bien , confie-t-il.

Pour aider les autres qui ont, comme lui, participé à des missions au sein des forces canadiennes, l’ancien lieutenant a imaginé le Hero Lodge, un camp de pêche dans les Territoires du Nord-Ouest.

Hero Lodge permet de pratiquer la pêche en bateau zodiaque sur le Grand lac des Esclaves, dans les Territoires du Nord-Ouest.

Là-bas, les militaires peuvent se rencontrer pour échanger, décompresser et bénéficier des bienfaits de la nature.

Au lieu d’aller vers l’alcool, la drogue ou les sensations fortes, moi je suis allé vers la nature, le plein air et la forêt , raconte Jocelyn Démétré.

J’ai déjà entendu un jour : "le meilleur médecin, c’est la nature", et je crois à ça.

Un besoin criant

Pour permettre aux anciens militaires de se rendre à Hero Lodge, Jocelyn Démétré utilise l’argent qu’il obtient de la vente de ses livres. J’ai écrit mes mémoires de combat, ç'a été ma thérapie , explique-t-il.

Malgré ses démarches pour obtenir de l’aide ou des subventions, le vétéran se débrouille par lui-même pour opérer le camp de chasse et pêche, aménagé sur le bord du Grand lac des Esclaves.

Le Grand lac des Esclaves est le neuvième plus grand lac au monde.

Environ 60 à 70 personnes par année se rendent à Hero Lodge, qui a célébré ses 10 ans d'existence en octobre dernier.

Plus de 40 000 membres des Forces armées canadiennes ont participé à la mission en Afghanistan entre 2001 et 2014. De ce nombre, 158 sont morts et plus de 2000 ont été blessés.

De nombreux anciens combattants souffrent toujours d’anxiété, de dépression et du choc post-traumatique. Encore aujourd’hui, ils sont nombreux à s’enlever la vie.

On en a perdu encore deux, cette semaine, par le suicide , affirme tristement Jocelyn Démétré.

Il a lui aussi traversé de sombres périodes. Quand je suis revenu, j’ai eu des années noires , révèle-t-il.

Émotif, le vétéran admet que certains souvenirs resteront toujours dans sa tête. Ça colle à la peau , dit-il.

Des sacrifices pour la paix

Patrice Roy se souvient des paroles de Mario Mercier, l’adjudant-maître qui est décédé lors de l’explosion du blindé. Ce dernier, qui croyait profondément en la mission de lutte au terrorisme et d’aide à la démocratisation de l’Afghanistan, disait : Si l’on peut aider, on va aider. Si j’avais été à leur place, j’aurais aimé me faire aider .

Aujourd’hui, alors que les talibans ont repris le pouvoir partout en Afghanistan, le journaliste demande à Jocelyn Démétré si les vies perdues en ont valu la peine.

Je fais partie de ceux qui y croient , affirme-t-il. L’humanité a gagné pendant 10 ans.

Je pense que la grande majorité est fière de ce qu’on a fait. On l’a fait avec courage, on l’a fait avec diligence.

Pour l’ancien lieutenant, la mission de paix du Canada a permis de donner un répit aux Afghans. On a permis à des femmes de s’éduquer, on a fait un changement , explique-t-il.

Le vétéran est visiblement rempli d’admiration pour les combattants qui étaient à ses côtés lors de ses missions à l’étranger. J’ai eu la chance d’être avec des guerriers, des gens inébranlables, courageux et vaillants , indique-t-il.

Un séjour qui apaise

Marc Fortier, un vétéran qui a combattu 25 ans dans les Forces canadiennes, a participé à un séjour au Hero Lodge avec quatre autres anciens militaires qu’il ne connaissait pas. Il affirme en être sorti différent .

La chimie se fait tout de suite , raconte-t-il. Il y a des non-dits qu’on comprend tous.

Il explique que même s’il peut parler des expériences qu’il a vécues au sein des Forces canadiennes avec sa famille, la compréhension est différente chez ses semblables, qui ont eux aussi vécu l’indescriptible.

Quand je suis revenu [du Hero Lodge], je me suis dit : "wow, il vient de se passer quelque chose dans ma vie."

Jocelyn Démétré est convaincu que le Hero Lodge permet de sauver d'anciens combattants.

Hélène Le Scelleur, capitaine à la retraite qui a fait trois missions pour les Forces canadiennes, est du même avis face à son passage au camp avec d’autres anciennes combattantes. Ç’a été un moment magique , témoigne-t-elle.

Il y a des rires et il y a des pleurs, mais on sort tous de là de bonne humeur , affirme Stéphane Grenier, un vétéran qui a lui aussi fait la mission en Afghanistan.

Jocelyn ne roule pas une "business". Jocelyn roule un centre de thérapie.

Le jour du Souvenir, ça ne devrait pas juste être triste

Pour Jocelyn Démétré, le 11 novembre est non seulement une journée pour se rappeler des sacrifices des combattants, mais aussi pour célébrer. Ça devrait être festif , souligne-t-il. Pour moi, ça l’est beaucoup.

Il explique que c’est un moment pour honorer des soldats valeureux et courageux, qui s’investissent dans d’autres sociétés.