Des partisans du tramway exhortent le gouvernement Legault à ne pas « jeter à la poubelle » le projet de la Ville de Québec. Recommencer à zéro le processus visant à doter la capitale d’un réseau de transport structurant digne de ce nom serait selon eux une erreur gravissime.

À la suite de la mise au rancart du projet de l’administration Marchand et de l’octroi d’un mandat à la Caisse de dépôt et placement, des groupes, citoyens et élus favorables au tramway s'interrogent sur la suite des choses.

La porte-parole d’Accès transports viables, Angèle Pineau-Lemieux, espère que la CAQ ne fera pas table rase sur les 20 années d’études produites sur le tramway ni sur l’expertise développée jusqu’ici par le Bureau de projet et les consortiums privés. Elle en appelle à la responsabilité du gouvernement Legault .

Gaspillage

La pire erreur qu'on pourrait faire aujourd'hui, c'est de repartir à zéro. Le gouvernement a décidé de reprendre la balle. C'est à lui de montrer qu'il est à la hauteur des responsabilités qu'il s'est confiées parce que le travail, il est fait à Québec. Les études, elles sont menées, les citoyens et citoyennes, ils sont mobilisés, les groupes sont au rendez-vous. Le seul qu'il manque en ce moment, c'est le gouvernement Legault , lance Mme Pineau-Lemieux.

C'est le travail du gouvernement de s'approprier ce qui a été fait [...] et de ne pas jeter tout ça à la poubelle. Honnêtement, ce serait un gaspillage de temps et d'argent pour tout le monde.

À l'initiative du mouvement citoyen Québec désire son tramway, des partisans du projet de transport en commun vont manifester à compter de midi, dimanche, au Parc de l'Amérique-Française, près du Grand-Théâtre de Québec.

Le gouvernement Legault a retiré son appui au projet de tramway de la Ville de Québec. (Photo d'archives)

Ils craignent que les six mois accordés à la Caisse pour arriver avec le meilleur réseau de transport structurant entraînent non seulement des retards additionnels dans la livraison du projet, mais également de nouveaux dépassements de coûts.

Pas trop tard pour changer d'idée

On trouve dommage d’avoir un premier ministre qui ignore les opinions des citoyens qui veulent le tramway à Québec, mais encore plus, qui ignore le travail qui a été fait ces dix dernières années pour mener ce projet [à terme] , déplore la cofondatrice de Québec désire son tramway.

On dit à M. Legault : changez d'idée, ce n'est pas trop tard. Ça presse. Québec désire toujours et défend son tramway.

Les partisans du projet de tramway sont curieux de voir le mode de transport que recommandera la Caisse au terme de l’analyse qui sera effectuée par sa filiale CDPQ Infra.

Nora Loretto reproche au gouvernement Legault d'avoir ignoré l'opinion des citoyens de Québec qui appuient le projet de tramway.

Le Conseil régional de l’environnement (CRE) de la région de la Capitale-Nationale espère que la Caisse soumettra autre chose qu’un train léger. L’investisseur institutionnel a retenu cette option pour le Réseau express métropolitain (REM). C’est également le véhicule que la Caisse proposait pour la réalisation du REM de l’Est.

Ça ne marchera pas

Si la Caisse est sérieuse dans son travail, elle va enlever cette option-là puis elle va en profiter pour ajouter une carte à son jeu puis d'être capable de déployer autre chose qu'un métro léger puis d'être donc capable de faire autre chose que juste, dans des axes très denses à Montréal, des projets de transport collectif , lance le directeur général et vice-président du CRE de la Capitale-Nationale, Alexandre Turgeon.

Il voit mal comment la Caisse pourrait proposer un autre mode de transport que le tramway et un tracé différent de celui proposé par la Ville de Québec.

Si la Caisse [ne] sort [pas] de sa posture où elle a un jouet dans son jeu, puis que c'est toujours le même jouet qu'elle veut déployer, ça risque d'être problématique pour Québec. Si c'est la seule solution que la Caisse [...] regarde, ça ne marchera pas.

Alexandre Turgeon affirme que le système de train léger choisi par la Caisse pour le REM n'est pas adapté aux besoins de Québec en matière de transport en commun. (Photo d'archives)

M. Turgeon demeure convaincu que le futur réseau de transport structurant de Québec doit s’articuler autour d’un système léger sur rails. Les besoins de la capitale en matière de mobilité ne justifient pas à son avis la construction d’un métro.

Alexandre Turgeon plaide pour un mode en surface qui, dit-il, présente notamment l’avantage de rééquilibrer le partage de l’espace public, dominé à l’heure actuelle par l’automobile, en faveur du transport collectif.

Avec la collaboration d’Alexane Drolet, de Marie-Christine Gagnon et de Pierre-Alexandre Bolduc