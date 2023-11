À Banff, 33 nouveaux logements pour apaiser la crise du logement

Un nouveau complexe résidentiel de 33 habitations offre un peu de soulagement à la municipalité de Banff, en Alberta, aux prises avec une crise du logement.

Depuis quelques semaines, de nouveaux propriétaires prennent possession de leur logement acheté en dessous du prix courant dans l'immeuble en copropriété The Aster fraîchement construit.

Le problème princial de la vallée de la Bow est le logement et l’abordabilité. Je connais tellement de gens avec qui j’ai travaillé qui aiment vivre ici, mais qui ont dû partir parce qu’il n’y a tout simplement aucune solution de logement qui leur convienne , raconte Mike Rodriguez. Lui et sa conjointe, Elsa Leon, ont emménagé dans The Aster le 25 octobre.

Selon la mairesse de Banff, Corrie DiManno, l'immeuble s’inscrit dans une stratégie pour résoudre la crise du logement.

Premiers acheteurs

Nous essayons de résoudre notre crise du logement depuis environ une décennie et une partie de cette stratégie consistait à acheter des condos pour les premiers propriétaires , explique Corrie DiManno.

Mike Rodriguez et Elsa Leon sont ainsi de premiers acheteurs, comme 87 % des propriétaires de The Aster, précise la mairesse.

Je suis vraiment heureux d'être ici dans cette communauté avec l'aide de toutes ces personnes qui ont rendu cela possible, c'est assez incroyable , déclare Mike Rodriguez.

Ouvrir en mode plein écran Mike Rodriguez et Elsa Leon ont réussi à devenir propriétaire d'une habitation grâce à l'initiative de la Banff Housing Corporation. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

L'immeuble est géré par Banff Housing Corporation (BHC), un organisme indépendant à but non lucratif. Il a reçu une centaine de candidatures pour pouvoir acheter 1 des 33 logements.

Karen Thomas, 72 ans, et son mari sont parmi les chanceux. Ils possédaient déjà une maison, mais elle n’était plus adaptée à leurs besoins.

Je suis très heureuse d'être dans une unité accessible afin de pouvoir vieillir et rester dans ma communauté que j'aime.

Lutte à la surenchère

Sans être des logements à prix modiques, ils ont tous été vendus au coût de leur construction. Ainsi, le prix d'une habitation de deux chambres oscille entre 457 000 et 537 000 $, des prix inférieurs à ceux du marché.

À Banff, le peu de logements disponible fait bondir le prix des habitations. Selon le site albertain de Remax, les habitations de Banff se vendent en moyenne autour de 1,6 million de dollars et les moins chères commencent à 600 000 $.

L’augmentation de la valeur des habitations du The Aster sera limitée à 2 % par année pour les garder abordables.

Un autre projet de logements

La Municipalité veut aussi ouvrir un immeuble de 250 habitations pour élargir son offre de logement et réduire la pression sur le marché immobilier.

En conférence de presse, la mairesse n’a pas révélé si ces résidences seront destinées à la location. Corrie DiManno a toutefois précisé que l’intention est d’en faire des logements abordables qu’ils soient à acheter ou à louer .

En 2022, le taux d'inoccupation des logements locatifs oscillait entre 0 et 1 %.

Avec les informations de Laurence Brisson Dubreuil