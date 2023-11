À l'occasion du jour du Souvenir, des vétérans de la Nouvelle-Écosse témoignent de leur fierté d'avoir servi le Canada en Afghanistan, même si se rappeler fait toujours mal.

Le lieutenant-colonel à la retraite Francois Segard vit près de Chester.

Le Québécois d’origine a participé à sept missions internationales, les deux dernières en Afghanistan.

Il a pris sa retraite il y a huit ans, mais reste dévoué aux Forces armées canadiennes et aux militaires. Il est bénévole à sa filiale locale de la Légion, où il vient en aide à d’autres anciens combattants.

Francois Segard, vétéran des Forces armées canadiennes, vit en Nouvelle-Écosse.

En Afghanistan, le travail était valorisant, mais les tâches, difficiles, notamment l’évacuation des blessés et le rapatriement des frères d’armes tués en service.

Il dit qu’il restait concentré sur le but ultime : aider à reconstruire le pays. Les écoles étaient réservées pour les garçons , rappelle Francois Segard, et les filles, complètement ignorées .

Diagnostiqué avec un syndrome de stress post-traumatique, il a demandé l’aide d’Anciens combattants Canada.

Il y en a beaucoup que ça prend des années , dit-il, mais son expérience a été bonne. La vitesse des traitements de demandes par le ministère fédéral s’améliore, juge-t-il.

Une femme se recueille au cénotaphe à Halifax, en Nouvelle-Écosse, lors du jour du Souvenir en 2022.

Dans le petit village paisible de Louisdale, près de l’île Madame, la vie de Tyrone David est bien différente de ce qu’elle était lorsqu’il était membre des Forces armées canadiennes.

De 2008 à 2010, le capitaine de corvette de la Marine royale canadienne a été servi en Afghanistan comme expert en explosifs.

Fier de son travail dans ce pays, il confie qu’il a en aussi ramené des souvenirs douloureux. Tout pouvait changer en un instant.

J'ai perdu plusieurs amis. Leur parler le matin… l'après-midi, ils sont tués.

Tyrone David, vétéran des Forces armées canadiennes, vit au Cap-Breton.

Tyrone David admet avoir eu des difficultés à son retour dans son village. Mes émotions étaient : haut, bas, haut, bas, pas de contrôle des souvenirs qui rentrent dans ma tête.

Il a pensé au suicide. Heureusement, il a reçu l’aide d’Anciens combattants Canada après avoir reçu un diagnostic de syndrome de stress post-traumatique.

Le vétéran a accès à de l’aide psychologique et médicale, et dit n’avoir aucun problème à recevoir du ministère ce dont il a besoin et ce auquel il a droit.

Malgré les difficultés qu'il a vécues à son retour au Cap-Breton, il n'a aucun regret et est fier d’être venu en aide au peuple afghan. Les talibans étaient du monde très cruels envers leurs propre population , rappelle-t-il.

De constater le soutien de sa communauté lors du jour du Souvenir met un baume sur ses souvenirs plus douloureux. Ça me tape au cœur , dit Tyrone David. J'ai pas besoin de remerciements, mais c'est bien apprécié.

Du côté de Chester, François Segard s’implique, une fois de plus, dans les cérémonies du jour du Souvenir.

Les applaudissements, vraiment, me font chaud au cœur , dit le vétéran.

Anciens combattants Canada veut répondre aux vétérans plus vite

La transition vers la vie civile n'est évidemment pas facile pour beaucoup de militaires.

Dans une entrevue vendredi au Téléjournal Acadie, la ministre fédérale des Anciens combattants, Ginette Petitpas Taylor, a assuré que le gouvernement déployait les moyens financiers pour mieux aider les vétérans, et plus rapidement.

Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants

Il y a huit jours, le fédéral a annoncé un investissement de 164,4 millions de dollars pour soutenir 650 positions au ministère des Anciens combattants , a dit la ministre. Le financement permettra notamment de garder des employés en poste deux années de plus.

Le recensement de 2021 indiquait que plus de 2600 personnes sans-abri au Canada étaient des anciens de l'armée canadienne.

La ministre Petitpas Taylor a rappelé vendredi que le budget fédéral comporte 79,1 millions de dollars pour financer des organismes à but non lucratif prêts à déployer des efforts supplémentaires pour aider les vétérans qui sont sans-abri.

Le ministère continue l’examen des demandes de financement. Ginette Petitpas Taylor espère pouvoir annoncer des services additionnels d'ici la fin de décembre.

