Le cimetière Brookside de Winnipeg devient un lieu historique national

À Winnipeg, le cimetière Brookside, l’un des lieux d’inhumation militaire les plus importants au Canada, a été désigné en tant que lieu historique national par le gouvernement fédéral.

Ce cimetière, vieux de 145 ans, avait été désigné en tant que lieu patrimonial municipal par la Ville de Winnipeg l’an dernier.

Selon l’ancien président et chercheur en chef de la Société historique du Manitoba, Gordon Goldsborough, la nouvelle désignation contribuera à mettre en lumière ce lieu qui est un véritable trésor d'informations historiques .

Il estime que le cimetière attirera désormais davantage de visiteurs.

Certaines personnes pensent que c'est un peu effrayant de visiter un cimetière, mais quiconque s'intéresse à l'histoire devrait y trouver beaucoup d'informations , assure-t-il. On y retrouve, en quelque sorte, le gratin de la société winnipégoise au fil des ans.

Bordant Omand's Creek, à l'ouest du campus Notre-Dame du Collège Red River, le cimetière Brookside compte plus de 100 000 tombes.

Plus de 10 000 anciens combattants et militaires y sont enterrés.

L’une des sections du cimetière rassemble le plus grand nombre au Canada de tombes de combattants morts au combat au même endroit, d’après le site Internet de la Ville de Winnipeg.

Plus de 10 000 anciens combattants et militaires sont enterrés dans le Champ d'honneur du cimetière Brookside.

C'est un endroit important dans notre communauté où nous pouvons nous souvenir et honorer le dévouement et le service de ceux qui ont servi notre pays et défendu les valeurs que nous chérissons : la liberté et la démocratie , affirme le maire de Winnipeg, Scott Gillingham.

Ce dernier a été pasteur pentecôtiste pendant 22 ans avant de rejoindre le conseil municipal. Il affirme qu'il a procédé à de nombreuses inhumations au cimetière Brookside.

Quelques personnalités enterrées au cimetière Brookside : Sergent Tommy Prince, l’un des anciens combattants autochtones les plus décorés du Canada

Francis E. Cornish, le premier maire de Winnipeg

Lieutenant Harry Coleburn, dont l’ours noir a inspiré le personnage de Winnie l’ourson

R.B. Russell, l’un des dirigeants de la grève générale de Winnipeg de 1919

Le cimetière compte également une section consacrée aux personnes qui ont fait don de leur corps à la recherche et à l'enseignement de la médecine à l'Université du Manitoba, ainsi qu'à celles qui ont perdu la vie dans l’accident du train Dugald en 1947, dont 23 pompiers.

Un témoin de l’histoire de Winnipeg

Le cimetière Brookside reflète l'histoire des habitants de Winnipeg , affirme la Ville de Winnipeg dans un communiqué de presse.

C'est la dernière demeure de héros de guerre décorés, d'hommes politiques, d'athlètes et de personnes de tous les horizons , indique le communiqué.

À un moment de son histoire, le cimetière a également été l’hôte d’un hôpital de quarantaine, comme l'explique Gordon Goldsborough.

L'idée était que, lorsqu'il y avait des gens qui souffraient d'une maladie transmissible, ils les mettaient là parce que c'était, à cette époque, en périphérie de la ville , précise-t-il.

Il abritait également un caveau d'hiver où les corps étaient placés pendant les mois où il était impossible de creuser à la main des tombes dans le sol gelé.

Il a été démonté, je suppose, parce que la technologie permet maintenant les enterrements à tout moment de l'année , explique M. Goldsborough. Cela raconte beaucoup de choses sur l'histoire de Winnipeg.

Le cimetière Brookside regorge d'informations historiques sur Winnipeg, selon Gordon Goldsborough.

Une histoire remontant à 1877

Le cimetière a été aménagé entre 1877 et 1883 par l'arpenteur et architecte d'origine britannique Thomas H. Parr, selon un communiqué du gouvernement fédéral.

Entre 1899 et 1904, le nouveau Conseil des parcs publics de Winnipeg a modifié et agrandi le cimetière, amorçant ainsi une transformation du paysage avec la plantation de milliers d'arbres et l’ajout d’un étang et d’un pont.

Le cimetière Brookside abrite aujourd’hui des arbres matures et une faune abondante sur près de 80 hectares, indique la Ville de Winnipeg.

Ce lieu a obtenu la désignation historique grâce à un processus de nomination examiné par la Commission des lieux et monuments historiques du Canada.

Le cimetière Brookside rejoint ainsi plus de 20 autres lieux historiques nationaux à Winnipeg, dont le quartier de la Bourse et La Fourche.

Avec les informations de Darren Bernhardt