De retour pour une 39e année, Opération Nez rouge permettra cette année à ses utilisateurs de demander un raccompagnement en utilisant leur application mobile. De plus, les temps d’attente seront disponibles en temps réel.

Cette année, les centrales de Sherbrooke, de Magog et de Coaticook seront en fonction, tandis que celles du Haut-St-François et du Val-St-François seront fermées.

Les soirées du jeudi, du vendredi et du samedi seront celles prises en charge par Opération Nez rouge.

Le mercredi n’était pas une soirée très exigeante en termes de demandes de raccompagnements. On a décidé d’enlever le mercredi pour se concentrer sur les journées occupées , explique la coordonnatrice d’Opération Nez rouge, Charline Durand.

Il sera également possible pour les gens d’utiliser le service de raccompagnement les 25, 30 et 31 décembre.

Ouvrir en mode plein écran Charline Durand insiste sur l'importance de ne pas conduire lorsqu'on a consommé de l'alcool. Photo : Radio-Canada / Jeanne Trépanier

La coordonnatrice d’Opération Nez rouge, Charline Durand, insiste sur le fait que la conduite en état d’ébriété peut engendrer de lourdes conséquences.

De plus en plus d’accidents, majoritairement les accidents de fin d'année, sont dus à un abus d'alcool et à la prise de l’auto. On essaye de conscientiser les gens au fait que c'est non seulement illégal, mais aussi dangereux pour soi et pour les autres , rappelle-t-elle.

On est là pour être certains que chaque personne qui nous appelle rentre en sécurité chez eux.

Bénévoles recherchés

L’équipe invite la population à s’impliquer comme bénévole pour mener à bien la mission d’Opération Nez rouge. L’an dernier, ce sont plus de 1400 personnes qui se sont impliqués bénévolement.

À Sherbrooke, je suis dans une ville qui pullule de bénévoles investis et passionnés. Je suis très fière de pouvoir compter sur ces gens qui facilitent l’organisation et qui sont là nuitée après nuitée.

C'est plus que simplement donner un coup de main. C'est comme s'inscrire à un club. On rentre, on va manger, on rencontre du monde, on jase entre deux opérations sur la route et on fait des tirages. Il y a toujours un contact radio qui se fait, donc il y a une synergie. Même si tu n'es pas à la centrale, il y a une synergie avec tout le monde , explique la coordonnatrice.

Opération Nez rouge Sherbrooke a également mis sur pied un comité de pilotage formé des plus fervents bénévoles afin d’améliorer l’expérience des usagers et des bénévoles lors des soirées de raccompagnement.

Comme l’an dernier, les gens peuvent s’impliquer comme bénévoles en s’inscrivant en ligne.