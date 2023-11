30 000 $ pour un weekend dans un camp de pêche entre élus et fonctionnaires

Un sommet sur la santé, à l’invitation du premier ministre Blaine Higgs en juillet, a coûté 30 000 $ aux contribuables du Nouveau-Brunswick. La rencontre de deux jours a réuni une dizaine de personnes du gouvernement et des deux régies de la santé.

La rencontre intitulée Sommet provincial sur la santé s’est déroulée du samedi 22 juillet au lundi 24 juillet au pavillon de pêche au saumon Larry’s Gulch, un ensemble de chalets à Kedgwick qui appartiennent à la province, mais qui sont gérés par Parcs NB.

Selon des documents obtenus en vertu du droit d’accès à l’information, une douzaine de personnes ont participé à la rencontre.

La province a dépensé 29 558,60 $ pour le Sommet provincial de la santé qui s'est tenu à Larry's Gulch en juillet. Sur cette somme, 29 200 dollars ont été utilisés pour la réservation et 359 dollars pour l'achat de licences de pêche , indique Morgan Bell du ministère des Finances.

Liste des invités en date du 10 juillet Blaine Higgs, premier ministre

Paul D’Astous, chef de cabinet

Kevin Price, directeur des opérations au bureau du premier ministre

Bruce Fitch, ministre de la Santé

Eric Beaulieu, sous-ministre de la Santé

France Desrosier, pdg du Réseau de santé Vitalité

Tom Soucy, président du conseil d’administration du Réseau de santé Vitalité

Margaret Melanson, pdg du Réseau de santé Horizon

Carol Reimer, présidente du conseil d'administration du Réseau de santé Horizon

Mike Walton, membre du conseil d’administration Réseau de santé Horizon

Gérald Richard, ancien fiduciaire du Réseau de santé Vitalité La greffière en chef Cheryl Hansen et la fiduciaire sortante du Réseau de santé Horizon Suzanne Johnston faisaient aussi partie de la liste des invités, mais elles n’ont pas assisté à la rencontre. Tom Soucy et Eric Beaulieu ne sont pas restés toute la fin de semaine et n’ont assisté qu’à la rencontre formelle du dimanche.

Pêche, saumon et homard au menu

L’objectif de la rencontre est d’organiser des sessions d’équipe avec les nouveaux présidents des conseils d’administration, alors nouvellement nommés, et d’avoir des discussions sur les enjeux et opportunités du système de santé.

Traditionnellement les discussions ont lieu l’après-midi après la session de pêche du matin , peut-on lire dans un échange entre Cherryl Hansen et le sous-ministre de la santé Éric Beaulieu.

La réunion officielle s’est tenue le dimanche de 13h à 16h. À l’agenda: les tendances démographiques de la province et l’impact sur le système de santé, les besoins en matière de ressources humaines en santé, les soins de santé primaire, les chirurgies, la disponibilité des lits d’hôpitaux, entre autres.

Au menu de Larrys Gulch, les invités ont été conviés à un souper avec du saumon, du riz et de la fougère le premier jour et des rouleaux au homard avec soupe et petits pains frais le deuxième jour.

Le coût des pourboires pour un guide de pêche est de 160$ pour trois jours, selon les documents obtenus.

Le bureau du premier ministre n’a pas répondu aux demandes d’information et d’entrevue de Radio-Canada au moment de publier ce reportage.

Qu’est-ce que le pavillon Larry’s Gulch?

Le camp de pêche Larry's Gulch est notamment utilisé par le gouvernement du Nouveau-Brunswick pour recevoir divers invités, souvent des gens d'affaires qu'il souhaite courtiser.

L’endroit avait fait les manchettes en 2015 alors que, selon des documents, le camp avait notamment été utilisé par les familles d’élus.

En parallèle, un deuxième scandale avait éclaté alors que des fonctionnaires avaient modifié la liste des invités pour berner un journaliste.

Un registre des lobbyistes a été créé quelques années plus tard, en 2017.

La GRC qui a enquêté pendant plusieurs mois sur les voyages des élus provinciaux au camp de pêche Larry's Gulch et la falsification de la liste des invités et avait déterminé qu'aucun acte criminel n'avait été commis.