Sites contaminés : Fredericton avance à pas de tortue

Le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Gary Crossman, a présenté un projet de loi sur les sites contaminés. Il devrait être étudié par les députés cette semaine.

Le projet de loi 6 insiste sur la responsabilité des propriétaires des terrains contaminés. Il indique qu’ils seront obligés d’aviser le ministère de tout déversement et qu’ils seront responsables de l’assainissement des lieux.

Le ministre de l'Environnement du Nouveau-Brunswick, Gary Crossman.

Toutefois, le projet de loi n’oblige pas le gouvernement à imposer un échéancier précis pour la décontamination. On indique simplement que le ministère peut déterminer les délais dans lesquels l’assainissement doit se faire.

Les changements proposés bien accueillis

Tant le Parti libéral que le Parti vert accueillent favorablement le projet de loi 6.

Nous sommes heureux de voir un projet de loi comme ça, parce que de l’air pur, un environnement sain, c’est vraiment quelque chose extrêmement important pour nous , explique Susan Holt, la cheffe du Parti libéral.

La cheffe de l'opposition officielle, Susan Holt, espère que le projet de loi 6 va vraiment permettre de faire avancer les dossiers des terrains contaminés.

Je pense que le projet de loi commence à répondre , dit Megan Mitton, députée verte de Memramcook-Tantramar, en référence aux recommandations du vérificateur général.

L’an dernier, le vérificateur général du Nouveau-Brunswick, Paul Martin, a souligné le manque de coordination et de transparence dans la gestion des terrains contaminés. Il a surtout déploré le fait que certains dossiers n’avaient toujours pas été réglés après plus de 30 ans. Ainsi, 76 dossiers sont ouverts depuis 31 ans et plus, et 227 sont ouverts depuis 21 à 30 ans.

Il faut demander des questions durant le comité, demander au ministre Crossman, pour nous assurer que ça va vraiment répondre à toutes les recommandations du vérificateur général , précise Megan Mitton.

Importance de fixer des échéanciers

Susan Holt estime que le projet de loi devrait obliger le gouvernement à fixer des échéanciers pour la décontamination des terrains.

L’exemple à Bathurst, c’est exactement ça. Ça fait plusieurs années et rien ne bouge. On aimerait voir les échéances dans la loi.

J’ai des inquiétudes que ça ne va pas bouger très vite, on voit que ça n’a pas bougé très vite jusqu’à date, et j’ai de la misère à voir comment ça va vraiment changer sans avoir des dates limites, sans avoir un processus clair , souligne Megan Mitton, selon qui, il faut avoir un plan de gestion et un processus qui va régler ça aussitôt que possible.

Établir des responsabilités claires

Le vérificateur général reprochait au gouvernement de ne pas centraliser la responsabilité de la gestion des cas de déversement au sein du ministère de l’Environnement. Chaque ministère s’occupe, en fait, de la décontamination des terrains dont il est responsable.

Megan Mitton, députée du Parti vert du Nouveau-Brunswick dans Memramcook-Tantramar, dit avoir beaucoup de questions à poser au ministre Crossman.

Le projet de loi ne semble pas répondre à cette préoccupation. Il n’y a pas une entité du gouvernement qui est responsable, alors c’est une des questions que nous allons poser , assure Megan Mitton.

La députée verte souhaite que la responsabilité de la décontamination, qui revient aux propriétaires, soit suffisante pour les obliger à agir.

J’espère que la loi va être assez forte pour assurer que c’est toujours les corporations et pas le public qui vont payer , dit Megan Mitton.

De nombreuses questions en suspens

Tant les libéraux que les verts ont de nombreuses questions à poser au ministre Crossman sur son projet de loi, afin d’en comprendre toute la portée. Les deux partis souhaitent que cet exercice législatif se traduise par de véritables changements.

On regarde aussi ce projet de loi pour voir si ça va faire une différence avec les endroits comme la Smurfit-Stone à Bathurst, ou avec l’enjeu de Coastal Shell à Beaurivage , dit Susan Holt.

L'usine Coastal Shell Products, à Richibucto, dans la ville de Beaurivage.

Les conséquences sont que ça risque la santé humaine et notre environnement, et nous sommes partis de l’environnement, alors il y a des risques qui viennent avec ces mille sites contaminés , dit Megan Mitton.

Le ministre de l’Environnement et des Changements climatiques, Gary Crossman, n’était pas disponible pour répondre à nos questions.

Sans donner de détails, le service des communications du ministère de l’Environnement a indiqué par courriel avoir rempli huit des 15 recommandations du vérificateur général. De plus, ajoute-t-on, 61 dossiers de sites contaminés, sur plus de 1000, ont été fermés depuis le rapport du vérificateur général.