Georges St-Pierre veut inspirer la jeunesse de la Première Nation du Lac Saint-Martin

Une Première Nation du Manitoba qui a été ravagée par des inondations en 2011 a accueilli le champion d’arts martiaux mixtes (MMA) Georges St-Pierre mercredi. Il s’y est rendu pour pousser les enfants du lac Saint-Martin à poursuivre leurs rêves.

J’étais champion du monde quelquefois, mais avant d’arriver là, j’avais une longue histoire. Et tout a commencé quand j’avais à peu près votre âge. Quand j’étais jeune, à l’école, j’étais une victime d’intimidation , a-t-il raconté dans un gymnase plein d’élèves tenus en haleine.

Le conseiller de la Première Nation du Lac Saint-Martin et ancien combattant de MMA Jules Beardy explique que le conseil de bande cherchait une manière de surprendre les jeunes dans la communauté, pour les inspirer. C’est comme ça qu’on a pensé à GSP , dit-il.

Dans cette communauté de moins de 3000 personnes, beaucoup de jeunes sont passionnés d’arts martiaux. Il y a un club de muay thai et un autre de taekwondo.

« GSP » a été intronisé au Temple de la renommée de l’ UFC il y a deux ans, et au Panthéon des sports canadiens, cette année.

Au cours de sa carrière professionnelle de 15 ans, il a été sacré deux fois champion des mi-moyens, 77 kilogrammes (170 lb). Il a défendu ce titre avec succès neuf fois, de 2007 à 2013. Après une pause de 4 ans, il est revenu dans l'arène pour dépouiller Michael Bisping de sa ceinture des poids moyens 84 kilogrammes (185 lb) en novembre 2017.

Je ne pouvais pas arrêter de trembler

Aujourd’hui, Georges St-Pierre a une fondation dont le but est de mettre fin à l'intimidation chez les jeunes et de promouvoir l'activité physique en milieu scolaire. Il a raconté aux jeunes comment les leçons qu’il a apprises dans les arts martiaux pouvaient s’appliquer dans tous les aspects de leur vie.

Moi, je peux partager avec eux mes expériences de vie, comment j'ai fait pour surmonter les obstacles que j'ai eu à surmonter, comment j'ai fait pour me servir de la peur? Parce que j'avais très très peur avant un combat , raconte-t-il.

Des dizaines des jeunes ont fait la file pour prendre un autoportrait avec Georges St-Pierre et obtenir son autographe. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Darius Beardy, qui fréquente l’école secondaire, affirme que c’était choquant de voir que son combattant d'Arts martiaux mixtes préféré se trouve dans son école. De tous les endroits, pourquoi Lac Saint-Martin? , dit-il.

Ça veut dire beaucoup, je lui suis très reconnaissant d'être venu. Je l’ai regardé durant ma jeunesse. Ma famille l’adore [...] Quand je suis allé lui parler pour lui serrer la main, je ne pouvais pas arrêter de trembler , ajoute l’adolescent, qui pratique le taekwondo.

Il semble avoir une grande sagesse. Si tu regardes ses accomplissements, il est certainement un modèle qui inspire à essayer d’être comme lui.

Georges St-Pierre faisant un discours devant les jeunes de l'école du Lac Saint-Martin. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Rêver grand dans une petite communauté

Le combattant à la retraite a grandi à Saint-Isidore, au Québec, dont la population a environ la même taille que la Première Nation du Lac Saint-Martin.

Mon message aux jeunes, c'est de ne pas avoir peur de rêver, de se fixer des objectifs qui sont très grands. Le danger, ce n’est pas de fixer ses objectifs trop grands et de ne jamais les atteindre, c'est de les fixer trop petits et de les atteindre parce qu'après il n’y a plus rien, il n’y a plus rien à faire , dit-il.

Ce que je leur dis c'est : "N'ayez pas peur de rêver, mais soyez conscient que, si vous rêvez grand, il faut travailler très, très fort. Il faut avoir une discipline de fer parce qu’il n’y a rien qui va arriver sans la discipline et sans la rigueur.

La Première Nation du Lac Saint-Martin est située à environ 280 kilomètres au nord de Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Georges St-Pierre indique qu’il a déjà eu plusieurs engagements de ce genre, même s’ils passent souvent inaperçus du grand public.

C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, ça me remet en relation avec la nature. Et puis, c'est des gens qui étaient originalement ici avant que les Européens arrivent. Donc, pour moi, c'est leur territoire. Avoir un contact avec eux, ça aide à m'épanouir , explique l'ancien combattant.

Une communauté entière rasée par les eaux

En 2011, la rivière Assiniboine à un atteint le niveau de superinondation . Pour protéger Winnipeg, la ville de Portage-la-Prairie et les riches terres agricoles du secteur, la province a ouvert le canal de dérivation Portage. Cela a envoyé les eaux de la rivière en crue dans le lac Manitoba.

La province a aussi ouvert la construction de régularisation des eaux de la rivière Fairford, qui a poussé l’eau vers le lac Saint-Martin, provoquant une importante inondation. Tous les logements et toute l’infrastructure de la Première Nation du Lac Saint-Martin ont été rasés. Les dommages étaient évalués à 2,1 milliards de dollars.

Tous les logements et toute l'infrastructure de la Première Nation du lac Saint-Martin ont été rasés. (Photo d'archives) Photo : CBC

Près de 7000 personnes ont été évacuées, et d’autres communautés dans les environs. Les réfugiés de l’inondation ont subi une augmentation du taux de suicide, de violence familiale, de toxicomanie, de mortalité prématurée et de maladie mentale. Un grand nombre de ces personnes ont séjourné dans des hôtels de Winnipeg, où certains jeunes ont été la proie de gangs de rue.

L’histoire de la Première Nation a touché Georges St-Pierre : Je suis très très très heureux d'être ici. J'espère d'ailleurs avoir la chance de revenir. C'est vraiment une grosse épreuve qu’ils ont traversée, puis j'espère qu’ils vont avoir la force de pouvoir continuer dans la vie, puis de faire ce qu'ils veulent faire.

Le chef de la Première Nation du Lac Saint-Martin, Christopher Traverse, espère que le passage de GSP marquera un tournant pour la communauté. Nous avons été anéantis par l’inondation de 2011. Maintenant, c’est le temps pour nous de grandir et de prospérer , déclare-t-il.

Exavian Sumner ne pouvait pas arrêter de sourire après avoir rencontré Georges St-Pierre. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

La construction de nouveaux canaux de dérivation en suspens

Un tribunal a reconnu que la province était en partie responsable de la destruction. Pour éviter qu’une telle inondation ne se reproduise, la province cherche à construire deux canaux pour détourner l’eau entre les lacs Manitoba et Winnipeg.

Le projet, qui a démarré en 2018, s’est cependant heurté à de nombreux problèmes réglementaires et judiciaires. Selon une mise à jour du 6 novembre 2023, l'Agence d'évaluation d’impact du Canada étudie toujours son impact environnemental.

Selon ces documents, il reste notamment des inquiétudes autour de l’érosion et de l’écosystème de poissons dans le lac Saint-Martin.

La province propose de construire deux canaux d'environ 23 kilomètres chacun, le premier allant vers le nord, à partir de Watchorn Bay, du lac Manitoba jusqu'à Birch Bay du lac Saint-Martin (canal de déversement du lac Manitoba), et le second, vers le nord-est du lac Saint-Martin au lac Winnipeg, au sud de Willow Point (canal de déversement du lac Saint-Martin).

Le projet requiert aussi la construction de deux ponts attachés à un ouvrage de régularisation des eaux en plus d’autres infrastructures routières et d’une ligne hydroélectrique.

Les travaux doivent durer quatre ans et coûter environ 540 millions de dollars.