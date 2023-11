Ils étaient assis côte à côte pour une conférence de presse, assez près pour ressentir la chaleur dégagée par l’autre. L’ambiance était plutôt froide entre le maire de Québec et le ministre responsable des Infrastructures et de la région de la Capitale-Nationale.

Il s'agissait de la première apparition publique du maire aux côtés du ministre responsable de la région, depuis la décision de la CAQ de confier le dossier du tramway à la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ).

La décision a jeté les bases d’un hiver qui s’annonce long entre les deux camps. Pour l’instant, toutes les questions liées à ce projet-là seront dirigées vers le ministre , a averti sèchement Bruno Marchand, les traits tirés. Vous aurez beau m’en poser 50, je n’y répondrai pas. C’est une décision du gouvernement. Il prend le ballon.

Ouvrir en mode plein écran Le maire Bruno Marchand était visiblement déçu, jeudi, au terme de sa rencontre d’un peu plus d’une heure avec le premier ministre François Legault. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Lorsque questionné sur les attentes envers la CDPQ pour déterminer quel serait le meilleur projet pour un réseau de transport structurant dans la capitale, le ministre Julien énumère les éléments qui ont miné l’acceptabilité de la population, selon lui, par rapport au projet que la Ville de Québec aurait mené. Pas de dépôt de consortium, un prix qui a plus que doublé, une situation où l’acceptabilité sociale est un paramètre. [...] L’acceptabilité sociale pour les projets majeurs, c’est important , a lâché le ministre tout aussi expéditif que le maire dans son ton.

Le ministre avait pourtant promis un appui « indéfectible » au projet lors de son entrée en poste l'an passé.

Je vois que c’est difficile , dit Claude Villeneuve

D'ordinaire critique envers le maire de Québec, Claude Villeneuve, le chef de Québec d’abord, estime que l'exercice de la matinée a été une humiliation pour Bruno Marchand. Il constate que la semaine a été difficile pour lui. J’ai pas envie d’avoir l’air de tirer sur une ambulance.

Le chef de l'opposition municipale ajoute vouloir que Québec ait un maire fort, qui soit entendu par le gouvernement. Je vois que c’est difficile. Je vois que Québec n’a pas obtenu ce qu’il voulait au cours des derniers mois, des dernières années et ce sont les citoyens qui en pâtissent. Bruno Marchand, je ne lui souhaite pas de malheur. [...] J’espère qu’il va aller mieux rapidement.

Ouvrir en mode plein écran Claude Villeneuve, chef de Québec d'abord. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Sur le fait que le plan B du maire ait été rejeté, Claude Villeneuve estime que la CAQ se cherche des réalisations à Québec, ils n’en ont pas .

Il ajoute que c’est dans l’intérêt du gouvernement de livrer un projet à Québec . Moi, comme citoyen de Québec, je veux que les choses se passent et je pense que les citoyens de Québec, c’est ça qu’ils veulent.

On verra dans six mois , disent Julien et Marchand

Le ministre Julien a dû défendre le fait que le projet de réseau de transport structurant soit repoussé de six mois pour faire une autre étude alors que beaucoup de rapports, de dossiers, ont été présentés depuis des années. Il a fait notamment référence à un rapport que la CDPQ a reçu en 2020, d'un expert devenu administrateur de la CDPQ Infra, qui aura le nouveau mandat d'analyse.

On aura les réponses qui seront fournies au bout du six mois [octroyé], et avec l'expertise de la Caisse de dépôt, a répondu Jonatan Julien. Il y a un travail qui se met en branle, où l'ensemble des options de réseaux structurant va être analysé par la Caisse de dépôt. Entre 2020 et aujourd'hui, il s'est passé aussi des choses.