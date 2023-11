Motoneige : jusqu’à 6 milliards de dollars d’impact sur l’économie de l’Ontario

La motoneige aurait un impact important sur l’économie, de 3 à 6 milliards de dollars par saison, selon une étude de la Fédération des clubs de motoneige de l'Ontario, qui dresse le portrait d’une industrie qui a des effets positifs sur le tourisme dans le Nord de la province.

À quelques semaines de l’ouverture de la saison de la motoneige, le 1er décembre, la Fédération des clubs de motoneige de l'Ontario estime que les activités de motoneiges de la saison 2022-2023 ont généré 3 milliards de dollars de retombées économiques pour l’Ontario.

La fédération attribue ce montant à une hausse de 843 millions de dollars de dépenses par les amateurs en comparaison avec 2019, portant le total à 1,48 milliard de dollars.

Cette étude montre que les retombées économiques du sport sont à la hausse, ayant généré plus du double que les retombées estimées lors de 2014 (1,4 milliard) et un peu moins du double qu’en 2019 (1,7 milliard).

Le reste de l'impact économique se retrouve dans les taxes engrangées avec les dépenses des amateurs.

Dans l’étude, on peut aussi lire que la motoneige est responsable de la création et du maintien de 9307 emplois en 2022-2023.

Selon le PDG de la Fédération des clubs de motoneige de l'Ontario Ryan Eickmeier, cette étude montre que l’économie du tourisme hivernal de l’Ontario carbure à la motoneige .

Parmi les conclusions de l’étude, on affirme que l’impact économique total de la saison de la motoneige pourrait maintenant se situer entre 3 et 6 milliards de dollars chaque année, tout dépendant des conditions météorologiques et de la quantité de neige qui tombe.

La fédération indique que la dernière saison de la motoneige a été un succès en termes d’impact économique, et ce même si le Nord de l’Ontario a reçu moins de neige que d’autres années.

Les mauvaises conditions météorologiques ont par ailleurs mené à une plus faible participation des motoneigistes, l’étude révèle que 46 % d’entre eux estiment avoir été moins actifs sur les pistes que lors des années précédentes.

La Fédération des clubs de motoneige de l'Ontario représente les associations ontariennes qui supervisent l’entretien de plus de 30 000 kilomètres de pistes partout en province.