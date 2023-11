À 97 ans, elle se bat pour être enterrée près de son mari

Une femme de 97 ans se bat pour être inhumée auprès de son mari décédé il y a 5 ans. Pierrette Caron a enterré son mari, Claude Caron, dans l'ancien cimetière de l'hôpital Saint-Michel-Archange situé sur la propriété de l'Institut universitaire en santé mentale de Québec, un cimetière dont personne ne semble avoir la responsabilité aujourd'hui.

En 2018, madame Caron a pu enterrer son mari dans le lot familial de ce dernier dont le père a exercé la psychiatrie à l'hôpital Saint-Michel-Archange. À l'époque il était fréquent que des employés aient accès à un lot dans ce cimetière. Voilà maintenant qu'elle n'arrive pas à obtenir l'assurance qu'elle pourra y être inhumée.

En pleine forme pour ses 97 ans, elle nous a donné rendez-vous au cimetière afin de nous raconter son histoire. Accompagnée de sa nièce, Nicole Côté qui l'aide dans ses démarches, elle confirme qu'elle ne lâchera pas prise tant qu'elle n'aura pas atteint son but : Je veux être enterrée où mon mari est enterré, on a été à plusieurs places puis ils refusent de nous faire un trou, dit la presque centenaire en riant.

Ouvrir en mode plein écran Claude Caron est mort en 2018. Photo : Radio-Canada / Guylaine Bussière

Sa nièce dit avoir frappé à toutes les portes depuis septembre 2022. Elle a interpellé les autorités de la paroisse Saint-Ignace-de-Loyola, la coopérative funéraire la Seigneurie, l'Institut universitaire en santé mentale de Québec et le diocèse de Québec, des démarches qui n'ont donné aucun résultat.

Les dix travaux de madame Caron

Au diocèse, le diacre permanent, Denis Racine, a tenté de leur venir en aide. Il a toutefois constaté que le cimetière se retrouve dans une sorte de vide administratif et juridique après la fusion de deux paroisses. Selon ce dernier, le CIUSSS de la Capitale-Nationale qui a la responsabilité de l'Institut universitaire en santé mentale, ne peut donner son accord à une éventuelle inhumation. On m'indique auprès du service juridique du CIUSSS qu'eux non plus n'ont, semble-t-il, pas de compétences en la matière , dit-il.

Le diacre estime que la seule option est que personne ne s'oppose à l'inhumation de madame Caron le moment venu. Si personne n'est responsable du cimetière, alors que personne ne s'oppose à une inhumation , lance-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Claude et Pierette Caron ont été mariés pendant plus de 60 ans. Photo : Coutoisie

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale, à qui nous avons demandé leur position, après avoir expliqué la solution envisagée par le diocèse, confirme par écrit qu'il ne s'opposerait pas à une éventuelle inhumation.

Dans une situation où une autorité compétente au sens de la loi (paroisse, Fabrique et/ou corporation religieuse) gérerait et accepterait une demande d’inhumation et que cette dernière a l’autorité légale d’agir sur ce cimetière, que le tout est fait conformément aux lois et aux règlements en vigueur, le CIUSSS de la Capitale-Nationale ne s’y opposerait pas , peut-on lire dans un courriel envoyé à Radio-Canada.

Ces deux entités doivent maintenant se parler et partager l'information afin de confirmer à madame Caron qu'elle pourra visiblement rejoindre « son » Claude le moment venu.

J'ai passé des années avec lui puis la fin je sais pas comment ça finit, mais je veux être avec lui , lance celle qui a été mariée plus de 60 ans

Madame Caron espère une réponse claire au plus tôt, elle n'a plus de temps à perdre.