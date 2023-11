Ce que les résidents d’Ottawa doivent savoir de l’ébauche de budget municipal 2024

Augmentation des taxes foncières, des tarifs de transport en commun, de la facture d'eau et d’égout, du coût du ramassage des ordures ménagères et des frais de stationnement… Le personnel municipal a déposé une ébauche de budget cette semaine qui, en termes d’impôt foncier, prévoit une hausse de 105 $ pour le propriétaire moyen d’une résidence en zone urbaine et de 86 $ pour le propriétaire moyen d’une résidence en zone rurale, l’an prochain.

Toutefois, ce n'est pas le seul coût additionnel auquel les résidents doivent s’attendre si le budget est adopté par le conseil municipal le 6 décembre prochain.

Cette ébauche comporte notamment une hausse des tarifs du transport en commun et une augmentation de la facture d’eau de 4,3 % en moyenne, soit une différence de 40,91 dollars pour l'année entière.

Le coût de nombreux programmes récréatifs et culturels augmenterait d'environ 2,5 %, tout comme les frais de location d'une série d'installations telles que les arénas. Les frais liés aux certificats de mariage et de décès augmenteraient eux de 2 %.

Le tarif de base d'OC Transpo augmenterait de 2,5 %, ce qui ferait passer le prix d'un trajet simple de 3,70 $ à 3,80 $, en cas de paiement par carte. (Photo d'archives)

La Ville affirme que ces augmentations correspondent au coût de la prestation de services.

En voici quelques exemples :

Le tarif de base d'OC Transpo augmenterait de 2,5 %, ce qui ferait passer le prix d'un trajet simple de 3,70 $ à 3,8 $, en cas de paiement par carte. Le paiement en espèces coûterait encore cinq cents de plus. Certains coûts de transport augmenteraient davantage : le prix d'un laissez-passer d'une journée grimperait de 4,4 %, pour atteindre 11,75 $.

La facture pour le ramassage des ordures ménagères augmenterait de 11,5 % pour un ménage unifamilial, passant de 130 à 145 dollars. Les redevances de déversement à la décharge augmenteraient de 9,2 % pour les charges inférieures à 250 kilogrammes.

Pour les stationnements municipaux intérieurs, le plafond horaire augmenterait de 8,3 %, passant de 6 $ à 6,50 $. (Photo d'archives)

Le tarif maximal du stationnement dans les rues augmenterait de 12,5 %, passant de 4 $ à 4,50 $. Le personnel peut modifier certains tarifs, mais c'est le conseil municipal qui fixe le maximum.

Pour les stationnements municipaux intérieurs, le plafond horaire augmenterait de 8,3 %, passant de 6 $ à 6,50 $, tandis que le plafond journalier serait fixé à 25 $, soit une augmentation de 4,2 %.

Le coût d'installation d'une terrasse sur la chaussée ou le trottoir de la Ville ferait plus que doubler, passant de 7,54 $ à 15,27 $ le mètre carré.

Le coût de la stérilisation des chats et des chiens augmenterait d'environ 5 % à la clinique municipale. Le prix pour un petit chien, par exemple, passerait de 356 à 374 $.

Les frais de déversement de la neige dans les installations municipales augmenteraient de 15 %, pour atteindre 272,80 $ pour les véhicules de taille moyenne.

La taxe hôtelière de la Ville passerait de 4 % à 5 %.

Les demandes de permis de construire coûteraient 17 % de plus dans la plupart des cas, soit jusqu'à 114 645 $ pour les plus grands lotissements. (Photo d'archives)

Les demandes de permis de construire coûteraient 17 % de plus dans la plupart des cas, soit jusqu'à 114 645 $ pour les plus grands lotissements. Les frais juridiques liés à l'aménagement du territoire augmenteraient encore davantage.

Le coût d'un permis d'abattage d'un arbre distinctif augmenterait de 7,4 % en l'absence de développement, pour atteindre 174 $. En cas de développement, le prix augmente de 27 %.

Le coût d’un permis de terrassement de route augmenterait de 7,6 % pour atteindre 296 $ par tronçon de rue.

Quelques frais importants resteraient inchangés comme les frais relatifs à une déclaration tardive pour la taxe sur les logements vacants et l'EquiPass d'OC Transpo pour les personnes à faible revenu, par exemple.

Des augmentations pour financer quoi?

Au total, le budget de la Ville prévoit de dépenser 4,6 milliards de dollars en fonctionnement, ce qui nécessite d’augmenter les recettes pour les financer.

Les impôts ajouteraient 85 millions de dollars dans les caisses de la Municipalité. La majeure partie de cette somme provient de l'augmentation de 2,5 % de l'impôt foncier, bien qu'environ 34 millions de dollars soient issus de l'ajout de nouvelles propriétés dont les propriétaires paieront des impôts pour la première fois.

Les fonds de fonctionnement permettent de rémunérer le personnel et de fournir des services. Certains services recevront plus d'argent que d'autres.

Voici quelques-unes des augmentations les plus importantes en dollars de 2023 à 2024 : Transport en commun : 19,2 millions de dollars

Service de police d'Ottawa : 13,4 millions de dollars

Services routiers : 8,2 millions de dollars

Services d'incendie : 6,8 millions de dollars

Services paramédicaux : 4,8 millions de dollars

Il est prévu d'embaucher 28 ambulanciers paramédicaux et 12 pompiers supplémentaires.

Au total, la Ville prévoit d'augmenter ses effectifs de plus de 200 postes équivalents temps plein l'année prochaine, même si cela ne représente qu'une petite partie des 16 500 employés actuels. La rémunération de ces employés est de loin le principal poste de dépenses de la Municipalité.

Le conseil municipal d'Ottawa doit se pencher sur le budget 2024 le 6 décembre prochain. (Photo d'archives)

L’ébauche du budget consacre également 1,24 milliard de dollars aux investissements, principalement financés par les réserves, la dette et les droits d'aménagement.

Voici les montants qui seront consacrés à certains projets l'année prochaine : Programme d'autobus à zéro émission : 179,7 millions de dollars

Complexe récréatif de Riverside Sud : 66,4 millions de dollars

Nouveau tracé de la route Greenbank , de Chapman Mills à Barnsdale : 20,2 millions de dollars

, de à : 20,2 millions de dollars Projets de rénovation routière : 98 millions de dollars

Nouveaux sentiers, trottoirs et infrastructures cyclables : 14 millions de dollars

Modernisation électrique du centre de traitement des eaux usées : 21,7 millions de dollars

Nouvel investissement dans le logement abordable : 21,8 millions de dollars