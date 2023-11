Dans le cadre de la Semaine nationale de l’immigration francophone au Canada, l’émission Le matin du Nord s’est penchée sur quelques initiatives offertes dans le Nord de l’Ontario pour appuyer les immigrants et nouveaux arrivants francophones en Ontario à apprendre l'anglais.

L’Université de Hearst reconnaît l’importance d’appuyer les étudiants étrangers francophones dans l’apprentissage de l’anglais. Ces étudiants proviennent principalement de pays d’Afrique.

Plusieurs ont déjà un vocabulaire et plusieurs notions de la langue anglaise, mais généralement, ils n’ont presque jamais eu l’occasion de s’exprimer en anglais avant d’arriver au Canada.

Les étudiants ont la chance d’apprendre l’anglais et de s’exprimer dans cette langue grâce à un club d’anglais, qui fait partie du Centre d’aide en anglais nouvellement créé par l’Université.

À compter du mois de novembre, les rencontres du club se déroulent de façon virtuelle pour des étudiants des trois campus de l’établissement, explique Sophie Gagnon, conseillère au développement pédagogique et professionnel.

Mme Gagnon souligne qu’on aborde différents thèmes chaque semaine avec plusieurs exercices pratiques. L’idée c’est de faire des activités interactives.

On essaie de trouver des façons dynamiques de partager l’information et faire que ce soit le plus pratique possible dans la vraie vie pour les étudiants, soit dans leur travail, dans leurs cours et dans la vie de tous les jours.

On fournit aussi des ressources aux étudiants pour qu’ils puissent effectuer du travail personnel par la suite.

Originaire de Guinée Conakry, l’étudiant Oumar Baldet est inscrit au programme d’étude des enjeux sociaux et ses ambitions sont de compléter une maîtrise en relations internationales.

C’est un domaine qui t’incite à apprendre plusieurs langues, y compris l’anglais , affirme-t-il, en soulignant qu’il faut trouver des occasions de pratiquer la langue.

Originaire du Maroc, Safa Handa, étudie en psychologie et trouve que l’apprentissage de l’anglais dans la communauté se fait très bien, grâce à l’indulgence des Canadiens pour les nouveaux arrivants.

Publicité

Je trouve que les Canadiens sont des gens compréhensifs, indulgents face aux personnes. Quand on commet une erreur, on ne va pas te vexer parce que tu as mal prononcé certains mots. Au contraire, ils sont compréhensifs, ils vont t’aider , mentionne-t-elle.

Pour l'université, une prochaine étape possible est l’ajout d’un club de lecture afin de poursuivre l’apprentissage avec du contenu écrit en anglais.

Apprendre en plein air

L’association Rainbow Routes a un partenariat avec la Bibliothèque publique du Grand Sudbury pour organiser des marches pour les nouveaux arrivants et membres de la communauté, où l’on peut se promener dans la nature tout en pratiquant un peu son anglais.

Quinn VanEssen, coordonnatrice pour la Bibliothèque publique du Grand Sudbury, affirme que c’est une façon d’apprendre avec l’essai et l’erreur.

C'est un processus qui consiste à faire des erreurs en public et il n'y a aucun moyen de contourner cela , affirme-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Des promenades sont organisées dans les sentiers du parc Bell à Sudbury, près du lac Ramsey. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Frédéric Projean

Elle ajoute que l’idée de faire des marches au parc Bell répond également au besoin des nouveaux arrivants de découvrir la communauté, et que l'atmosphère détendue met les apprenants en situation de confiance.

Publicité

Rachel Mantas, directrice générale de l’association Rainbow Routes, ajoute que c’est important d’avoir un esprit ouvert pour l’apprentissage. Elle souligne qu’on offre des conseils aux apprenants avec bienveillance, sans critiquer le niveau de langue.

C’est ce que confirme Suzanne Leclair, chargée de la programmation éducative pour les adultes, les aînés et les clients pour la Bibliothèque publique du Grand Sudbury.

À la fin, on fait un échange d’amitié. Et nous avons la chance de leur présenter plusieurs choses de notre communauté: l’histoire de Sudbury , affirme-t-elle.

On forme de belles amitiés , conclut-elle.

Les marches organisées par la bibliothèque et l’association Rainbow Routes reprendront donc durant la nouvelle année afin de poursuivre ses efforts d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants.

Avec les informations de Raphaël Robitaille