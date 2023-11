La co-porte-parole de Québec solidaire Manon Massé est de passage à Rimouski dans le cadre d'une tournée pour mieux comprendre les électeurs en région. Le chef d'antenne Charles Alexandre Tisseyre a profité de son passage pour faire le point avec elle, un peu plus d'un an après le dernier scrutin provincial, à l'occasion d'une entrevue pour le Téléjournal Est-du-Québec.

Q. Vous tenez une assemblée publique vendredi soir ayant pour thème « La crise du coût de la vie ». Est-ce que c'est l'enjeu qui vous inquiète le plus en ce moment?

Je pense que c'est l'enjeu qui inquiète le plus les Québécois et les Québécoises, peu importe le territoire qu'ils habitent.

Les loyers n'ont plus de bon sens. L'épicerie, les gens doivent restreindre ce qu'ils mettent dans leur panier d'épicerie tellement c'est rendu cher.

Alors nous, ce qu'on veut, c'est de jaser avec le monde, de voir comment ça se vit ici, à Rimouski et aux alentours. Et, bien sûr, toujours dans une quête de solutions parce que ce n'est plus accessible présentement.

Q. Vous parlez des loyers, entre autres. La crise du logement retient beaucoup l'attention à Rimouski. On a vu cette année que l'itinérance n'a jamais été aussi visible. Qu'auriez-vous fait différemment du gouvernement Legault pour tenter d'atténuer cette crise-là?

Publicité

Vous savez, la crise de l'itinérance, c'est le résultat de plusieurs autres crises avant. C'est la pauvreté, les gens ne sont plus capables de payer leur loyer. C'est le laisser-faire [de] propriétaires qui évincent leurs locataires, même si c'est parfois, c'est un peu en dehors des règles.

L'absence de logements fait que les gens se retrouvent et disent "qu'est-ce que je peux faire? Je ne suis pas capable de rien faire." Donc, ils se retrouvent à la rue.

Ce que Québec solidaire aurait fait de différent? Bien, il n'y a pas de baguette magique. C'est une crise qui, depuis longtemps, était prévisible. Le manque de logements, la crise du logement.

Nous, à Québec solidaire, ça fait au moins 5-10 ans qu'on dit à l'Assemblée nationale du Québec : "il faut faire quelque chose. Il faut construire. Il faut donner de l'accessibilité."

Présentement, la question de l'argent qui vient d'arriver d'Ottawa, que Québec va compléter, les logements qui vont se construire, c'est seulement dans deux ans. Ce n'est pas dans deux ans, c'est maintenant qu'elle est la crise du logement.

Q. Comment agir plus rapidement?

C'est de mettre en chantier. Il y a déjà beaucoup de projets à travers le Québec qui seraient prêts à mettre en chantier, au niveau du logement social, j'entends. Et, l'argent est là. Le fédéral met 900 millions [de dollars], Québec met 900 millions. On parle de 1,8 milliard. C'est beaucoup d'argent ça, mais c'est inacceptable que ça commence seulement dans deux ans.

Là, je vous parle du logement, mais je pourrais aussi vous parler des épiceries. Quand on sait que dans les dernières années, depuis 2019, l'épicerie a augmenté, grosso modo, de 25 %. Bien comment ça se fait que les gens, eux autres, doivent se priver de nourriture, alors que les grands propriétaires distributeurs comme IGA, Métro, Loblaws, ont vu leurs profits doubler depuis 2019?

Q. Vous demandez des mesures, justement?

Exactement! On a demandé pas plus tard que cette semaine au gouvernement de demander une enquête. Comment se fait-il qu'alors que les Québécois et les Québécoises en arrachent de partout, les multinationales qui, elles, gèrent l'alimentation au Québec, sont capables de doubler leurs profits en quatre ans? Il faudrait comprendre. Le gouvernement dit non. On va revenir avec d'autres mesures c'est sûr parce qu'on l'entend chez nos concitoyens, comment ils n'y arrivent plus. Alors, il faut agir.

Q. Vous êtes en tournée dans la région. La dernière fois que j'ai parlé avec votre collègue Gabriel Nadeau-Dubois, c'était sur ce plateau, quelques mois avant l'élection l'année dernière. Vous fondiez beaucoup d'espoirs sur Rimouski notamment. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, selon vous?

Publicité

Vous posez une excellente question. C'est la question que nous posons au niveau de notre tournée à travers le Québec. On est rendus à notre 4e-5e région. C'est d'essayer de comprendre ce qui ne colle pas avec la population, alors que les propositions qu'on met de l'avance seraient pour leur rendre service.

Pensons aux services publics, les propositions qu'on fait pourraient aider en santé, en éducation, en petite enfance… Qu'est-ce qui ne marche pas? C'est ce qu'on est venu comprendre.

Et, de façon spécifique pour Rimouski, bien je viens de rencontrer encore des gens qui m'ont clairement dit : "tu sais Manon, on a peut-être la chance d'avoir quelqu'un de ministrable, pour nous représenter." La preuve est faite [la candidate de la CAQ , Maïté Blanchette-Vézina a été élue députée puis nommée ministre après le dernier scrutin provincial]. Pauvre Carol-Ann Kack qui était notre candidate. Elle se battait un peu contre. Ce n'était pas facile.

Q. Mais il y a une réflexion qui se fait en ce moment chez Québec solidaire?

Oui, on a beaucoup d'ouverture, beaucoup d'humilité. On le sait qu'il faut changer des choses d'ici 2026. Bien sûr, on ne va pas changer notre ADN , mais oui, comment on dit les choses, comment on les communique. Ce qui a été heurtant, ce qui a été irritant, c'est ça qu'on veut que les gens nous disent.

D'après une entrevue de Charles Alexandre Tisseyre