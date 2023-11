Début de la remise à niveau du phare de Cap-des-Rosiers

Pêches et Océans fait un pas de plus vers la restauration du plus haut phare au Canada. Les travaux de réfection du phare de Cap-des-Rosiers, à Gaspé, ont commencé le 30 octobre.

Le chantier en cours consiste à fixer les tablettes extérieures des fenêtres et à calfeutrer les fissures pour freiner l'infiltration d’eau à l’intérieur du phare.

Un appel d'offres pour réaliser ces travaux avait été lancé en septembre dernier. C'est l'entreprise de la région de Québec Cimota qui a hérité du contrat.

Ouvrir en mode plein écran Le phare a été fermé durant presque toute la saison estivale. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Pêches et Océans, propriétaire de cette infrastructure patrimoniale, indique que ces travaux doivent être terminés le 29 décembre.

Un autre appel d'offres, qui a pris fin jeudi, a été lancé pour remblayer un affaissement de sol qui s’est produit à l'arrière du phare.

Cet affaissement serait survenu à cause du déplacement d'un des blocs de béton qui retenaient la clôture en métal installée autour du phare par le MPO lors de sa fermeture, en juillet dernier.

L'accès au plus haut phare du pays a été fermé aux visiteurs pour des raisons de sécurité par Pêches et Océans. La ministre responsable et députée de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine a fait savoir en septembre que son ministère avait l'intention d'investir pour remettre les installations à niveau.