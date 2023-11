Saskatoon envisage de rendre gratuits les autobus pour les enfants de moins de 13 ans

La Ville de Saskatoon pourrait suivre l’exemple de Regina en rendant gratuit le transport en commun pour les enfants de moins de 13 ans. Le comité municipal sur la gouvernance et les priorités a adopté mercredi une motion visant à supprimer les tarifs d'autobus pour les enfants de 5 à 13 ans au cours des prochaines délibérations budgétaires.

L’administration municipale s’appuie sur le cas de plusieurs villes, dont Regina, pour proposer cette mesure, indique un rapport.

Regina Transit a enregistré une augmentation d'environ 260 % de la fréquentation des jeunes de moins de 13 ans (environ 81 000 trajets), huit mois après la mise en place de cette mesure, souligne le rapport de la Ville.

Cependant, Regina estimait qu’elle perdrait 81 000 $ par an de recettes provenant des tarifs pour les enfants.

La capitale saskatchewanaise a compensé la perte provenant de l’élimination des billets pour enfants avec l’augmentation du nombre d’adultes qui les accompagnent dans le transport en commun, indique le document.

Du côté de Saskatoon, on estime que le tarif de 2,25 $ pour enfants génère une recette de près de 200 000 $ par an. Saskatoon compte plus de 47 000 habitants de moins de 13 ans, soit 16 % de sa population, selon les données du dernier recensement.

Le directeur général de la Division des transports et de la construction de Saskatoon, Terry Schmidt, se dit optimiste quant aux moyens qui seront mis en œuvre pour compenser cette perte de revenus.

Publicité

En se basant sur l'expérience de Regina, il y a de fortes chances que la majorité de ces revenus puissent être récupérés , dit-il.

Le conseiller municipal de Saskatoon Randy Donauer a remis en question la tranche d'âge proposée tout en indiquant que l’idée de rendre gratuit le transport pour les enfants est fondée .

Depuis que je siège au conseil municipal, j'ai reçu des demandes d'exemption de tarifs pour les personnes âgées, la communauté immigrée, la population autochtone, les étudiants, les élèves du secondaire et du primaire , fait remarquer M. Donauer.

Le maire de Saskatoon, Charlie Clark, souhaite que la Ville procède à ce changement en 2024.

La Ville devait auparavant discuter des tarifs pour les enfants dans le cadre d'une révision globale des tarifs, mais elle avait repoussé cette discussion d'au moins deux ans. Le comité municipal a voté en faveur d'une accélération du processus.

Avec les informations de Shlok Talati