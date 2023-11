Des informations dévoilées dans le cadre du procès de Nathaniel Veltman, qui a happé mortellement une famille musulmane en juin 2021 à London, étaient frappées d’un interdit de publication jusqu’à l'isolement du jury pour les délibérations qui ont débuté aujourd’hui. Voici ce que les jurés n’ont pas entendu.

L’accusé a voulu plaider coupable

Le psychiatre qui a évalué Nathaniel Veltman a témoigné pendant près de six jours.

Le rapport de 105 pages n’a pas été présenté en entier aux jurés. Pourtant, dans celui-ci, le psychiatre affirme que l’accusé aurait communiqué son désir de plaider coupable dans cette affaire à deux intervenants.

L’accusé aurait été hésitant à participer à une des rencontres visant à faire son évaluation psychiatrique en août 2022: Il est fâché au sujet de son plaidoyer et veut simplement plaider coupable , peut-on lire dans les notes.

Le rapport fait état de propos semblables tenus par l’accusé en novembre 2022.

L’objectif initial de cette évaluation psychiatrique était de déterminer si une défense de non responsabilité criminelle pour troubles mentaux aurait pu être déposée. Le psychiatre a conclu que l’accusé ne répondait pas aux critères permettant une telle défense.

L’homme de 22 ans n’a pas été interrogé sur les raisons qui l’ont poussé à déposer un plaidoyer différent à l’ouverture du procès.

Il a plaidé non coupable aux quatre accusations de meurtre prémédité dans des circonstances de terrorisme qui pèsent contre lui et aux accusations de tentative de meurtre en lien avec de graves blessures subit par un autre membre de la famille lors de la collision.

Au cours des 10 semaines du procès de l’homme accusé du meurtre prémédité dans des circonstances terroristes de 4 membres d’une famille musulmane, à London, en juin 2021, les jurés se sont retirés, à la demande de la juge, à une quinzaine de reprises. Article 648.1 du Code criminel du Canada Aucun renseignement concernant une phase du procès se déroulant en l’absence du jury ne peut être publié ou diffusé de quelque façon que ce soit avant que le jury ne se retire pour délibérer. Cette procédure normale permet aux avocats de débattre de questions de droit litigieuses, comme l’admissibilité de certaines preuves, sans que cela n’influence les jurés.

L’accusé avait d’autres cibles

Le jury a entendu que l’accusé s’est rendu à Toronto, vêtu d’une veste et d’un casque pare-balles, dans les jours qui ont précédé les faits qui lui sont reprochés. Toutefois, la juge n’a pas permis que certains détails de ce voyage ne soient admis en preuve parce que ces éléments auraient pu porter préjudice à la défense.

L’accusé avait apporté avec lui une liste d’une douzaine de cliniques d’avortements ainsi que le trajet pour se rendre à l’une de ces cliniques, située à l’hôpital Women’s College.

Dans son rapport, le psychiatre affirme que l’accusé considérait son escapade à Toronto comme un voyage de reconnaissance .

On peut également y lire que les préoccupations de l’accusé en lien avec l’avortement auraient commencé dès son adolescence après qu’il ait assisté, à l’âge de 13 ans, à une conférence à la controversée Redeemer University, une université privée religieuse.

Lors de cet événement, le visionnement de vidéos montrant des foetus avortés aurait soulevé une intense rage en lui au point où il aurait demandé à sa mère s’il était convenable d’attaquer une clinique d’avortement . Ce à quoi sa mère aurait répondu qu’il devait en discuter avec son pasteur.

Ouvrir en mode plein écran Nathaniel Veltman a été le premier témoin appelé à la barre par la défense à son procès pour meurtre. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Pam Davies/CBC

L’accusé a affirmé au cours de son témoignage n’entretenir aujourd’hui aucune relation avec sa mère. Il la considère comme une fanatique et n’avoir jamais ressenti d’amour de sa part.

De plus, il a refusé que sa mère soit contactée par le psychiatre pour collaborer à l’évaluation psychiatrique.

Des parties des interrogatoires de l'accusé dans les heures qui ont suivi son arrestation ont aussi été considérées inadmissibles.

Au cours de ces parties d’interrogatoires qui n’ont pas été présentées aux jurés, l’accusé tenait, entre autres, des propos dérogatoires à l’endroit des personnes noires, des membres de la communauté LGBT , des personnes trans et de la campagne de vaccination contre la COVID-19.

L’homme alors âgé de 20 ans affirmait avoir entretenu périodiquement l’idée de poser des gestes terroristes depuis l’adolescence.

Des théories non prouvées

Si les décisions de déposer ou non certaines preuves se sont prises de concert entre la défense et la Couronne, d'autres ont fait l’objet de débats. Dans de tels cas, ces éléments ont été soumis à des décisions de la magistrate Renee Pomerance.

La Couronne a demandé à deux reprises que le témoignage de l’expert de la défense, Julian Gojer, en tout ou en partie, soit jugé inadmissible.

La procureure de la Couronne a notamment fait valoir que les effets de sevrage des hallucinogènes décrits par le médecin relevaient d'hypothèses et non d’études scientifiques revues par des pairs . Jennifer Moser a qualifié le tout de bogus science [science non exacte, NDLR].

La juge a toutefois maintenu, dans les deux audiences sans jurés, l’admissibilité du témoignage de l’expert avec certaines restrictions.

Le tribunal se doit de prendre des précautions avant d’éliminer un témoignage , a affirmé la juge, en particulier lorsqu’il s’agit d’un témoin de la défense, pour se soumettre au principe selon lequel nous voulons éviter qu’une personne innocente soit inculpée .

Ouvrir en mode plein écran Le psychiatre Julian Gojer a témoigné au procès de Nathaniel Veltman. (Photo d'archives) Photo : Credit: Michael Evans/CBC

Une demande de la couronne de présenter une vidéo entière de l’impact qui a coûté la vie à quatre membres de la famille Afzaal a aussi été ultimement abandonnée.

Un juré remercié avant les délibérations

Douze membres du jury se sont retirés pour délibérer, mais au départ du procès en septembre dernier, 14 personnes avaient été sélectionnées pour assurer qu’un nombre suffisant demeurerait en poste pour la durée de ce procès. Un juré a été dispensé pendant le procès après avoir obtenu un résultat positif à un test de COVID-19.

La défense avait alors demandé que l’ensemble du jury soit placé en quarantaine ou se soumette à un test de dépistage, ce qui a été rejeté. Des masques ont plutôt été offerts aux personnes qui souhaitent le porter dans la salle de cour.

Puis, juste avant la fin des procédures, un juré a été sélectionné au hasard puis dispensé par la juge.

Les délibérations ont lieu à huis clos.