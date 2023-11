Des formations accélérés en construction dès janvier à Sherbrooke

Dès janvier prochain, des travailleurs de la construction pourront compléter un programme d'études professionnelles au Centre 24-Juin en Estrie en six mois, au lieu d'un an et demi.

Il s'agit d'un parcours accéléré, lancé en octobre par le gouvernement Legault, pour répondre à la forte demande en construction. Les programmes en charpenterie, menuiserie et réfrigération sont notamment visés par cette annonce.

Un mandat qui vient avec son lot de défis. Le centre de formation professionnelle 24-Juin doit d'abord trouver de nouveaux locaux et suffisamment de personnel pour donner les formations, explique le directeur adjoint, Éric Marceaux.

Ouvrir en mode plein écran Éric Marceaux, directeur adjoint au Centre 24-Juin Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

Boom d'inscriptions

Déjà « énormément » d'élèves se sont inscrits au parcours raccourci, note-t-il. Seulement en charpenterie, déjà plus de 600 personnes se sont inscrites dans la région, en deux semaines. Et une centaine s'est inscrite à la formation de réfrigération.

Les candidats retenus seront payés 700 dollars par semaine au cours de leurs études.

Les gens sélectionnés seront qualifiés, mais moins polyvalents que ceux qui ont complété le diplôme d'études professionnelles.

Un des finissants du Centre 24-Juin, Elliot Thibodeau, aurait aimé avoir cette option de parcours. J'aurais probablement pris les six mois pour être le plus vite possible sur le chantier, pour apprendre plus la réalité du métier , explique-t-il.

Publicité

Une majorité sans formation

Parmi les 1000 nouveaux travailleurs de la construction qui entrent en fonction chaque année, la majorité demeure sans diplôme. En Estrie, seulement 15 % des gens sont formés , souligne le directeur général de l'Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) en Estrie, Sylvain Mathieu.

La formation de courte durée arrive donc à un moment opportun pour l'organisme. On va aller chercher cette main-d'œuvre qui peut-être ne voulait pas suivre le cours de formation en totalité , croit Sylvain Mathieu.

Le diplôme d'études professionnelles demeura au Center 24-Juin, assure l'établissement. Des bourses de 9000 $ à 15 000 $ sont prévues pour certaines formations. Les DEP existent encore et sont là pour rester , assure Éric Marceaux.

Le Centre 24-Juin doit d'ailleurs augmenter sa capacité d'accueil pour les formations en électricité, en plomberie et en chauffage.

Avec les informations de Guylaine Charette et Zoé Bellehumeur