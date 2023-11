Une entraîneuse de hockey de Winnipeg accusée d’exploitation sexuelle

Le Service de police de Winnipeg indique qu’une entraîneuse de hockey de Winnipeg de 28 ans a été accusée de 15 chefs liés à l’exploitation sexuelle d’une joueuse qui était adolescente au moment des faits allégués.

Selon la porte-parole de la police de Winnipeg, Dani McKinnon, un signalement d’une relation d’exploitation sexuelle entre une entraîneuse de hockey adulte et une joueuse a été fait en octobre 2023 par un tiers parti lié à l’organisation Hockey Manitoba.

L’accusée a été une entraîneuse avec cette organisation entre 2018 et 2023. Elle n’était plus une entraîneuse au moment de son arrestation, le 9 novembre.

Les faits seraient survenus entre 2019 et 2021 dans des endroits liés au hockey et dans des lieux privés. L’accusée a forgé une relation sexuelle inappropriée en manipulant et en obtenant la confiance de la survivante , indique Mme McKinnon.

Bien que les infractions ont commencé quand la survivante était entraînée par l’accusée, la coercition et l’abus ont continué après qu’elle ait arrêté de jouer au hockey.

La police ne précise ni les équipes que l’accusée a entraînées ni l’âge exact de la victime, afin de protéger son identité.

Le sport est censé être sécuritaire, alors c’est difficile pour toute la communauté, affirme Mme McKinnon. Personnellement, j’espère que la survivante dans cette affaire peut aller de l’avant dans une direction plus saine et paisible.

La police n’a pas identifié d’autres victimes, mais n’exclut pas la possibilité qu’il y en ait.

La femme de 28 ans est accusée de 15 chefs, dont celui d’agression sexuelle, leurre d’une personne de moins de 16 ans par des moyens de télécommunications et voies de fait avec une arme. Elle est aussi accusée de chefs en lien avec la distribution et la production de pornographie juvénile.

L’accusée a été libérée avec des conditions.