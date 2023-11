Des élèves soulignent le jour du Souvenir à Halifax

Vendredi, plus de 350 élèves d’une école d’Halifax ont déposé des coquelicots devant les pierres tombales de soldats tombés au combat, en amont du jour du Souvenir.

Élèves, militaires et dignitaires ont ainsi rendu hommage aux anciens combattants, morts et vivants, aux militaires en service et à leurs familles.

Neave O'Neil affirme qu'il est important de se souvenir des sacrifices des soldats.

Neave O’Neil, élève en 7e année à l’École Gorsebrook à Halifax, a déposé une couronne de fleurs devant la Croix du Sacrifice au cimetière de Fort Massey, un lieu qui abrite des tombes du Commonwealth des deux guerres mondiales.

Pour elle, le jour du Souvenir représente la famille, le sacrifice et la gentillesse .

Les soldats viennent aider notre pays, le protéger et aider les autres pays, ça, c’est de la vraie gentillesse , estime la jeune de 12 ans.

Des militaires ont participé à cette cérémonie en amont du jour du Souvenir.

Les élèves étaient accompagnés de l’enseignant Jean Claude Boudreau, pour qui cette cérémonie est une bonne façon de concrétiser les apprentissages faits en salle de classe.

Les soldats qui sont présents avec nous et ceux qui sont décédés, souvent dans les classes, on parle et on parle, mais il n'y a pas vraiment de connexion. Et ça, c'est leur permet de vraiment faire de la réflexion un petit peu plus qu’on le fait en classe , affirme-t-il.

Moussa Dramé a déposé une couronne de fleurs devant la Croix du Sacrifice.

Militaires et dignitaires ont également participé à cette cérémonie, dont Moussa Dramé, réserviste et directeur du secteur Nouvelle-Écosse des Anciens Combattants Canada.

On est en période de paix ici au Canada, donc c'est pour se souvenir de ceux qui ont sacrifié leur vie, les vétérans, les militaires et leurs familles qui sont sacrifiées , dit-il. On voit ce qui se passe ailleurs. On est privilégié d'être sur un territoire où il n’y a pas de guerre, donc il est très important de s’en souvenir et de maintenir cette paix.

Dans une déclaration écrite, le premier ministre de la Nouvelle-Écosse Tim Houston a également tenu à honorer la mémoire de ceux qui ont donné leur vie au service de notre pays et de notre province .

Nous nous rappelons ce que signifie être Canadien - la démocratie, la paix, la justice. Nous avons la responsabilité de maintenir ces valeurs et de les défendre contre toute menace , indique-t-il.

Samedi, la cérémonie du jour du Souvenir, qui se tient annuellement à la place Grand Parade, à Halifax, se tiendra plutôt à l’étang Sullivan, à Dartmouth.