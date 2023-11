De jeunes adultes passaient la nuit à l'école juive Azrieli Talmud Torah de Montréal lorsque des projectiles d'armes à feu ont été tirés en direction de l'établissement cette semaine, a appris Radio-Canada.

Ces pensionnaires dormaient à poings fermés dans une section de l'immeuble située à l'arrière lorsque les coups de feu ont retenti. Aucun des pensionnaires n'a eu conscience du crime. Personne n'a donc été blessé ni traité pour un choc nerveux.

La nouvelle, qui a été confirmée par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), a soulevé son lot d'inquiétudes au sein du gouvernement ainsi que dans les forces de l'ordre, selon nos informations.

Sise sur l'avenue Saint-Kevin, l'école Azrieli Talmud Torah de Montréal est l'un des deux établissements juifs de l'arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce à avoir été ciblés par des projectiles dans la nuit de mercredi à jeudi. L'autre, Yeshiva Gedola, est situé sur le chemin Deacon, près d'Outremont.

L'hébergement de pensionnaires est une pratique répandue dans les écoles juives de Montréal, qui accueillent souvent des élèves provenant de l'extérieur du Canada.

Ouvrir en mode plein écran L'école Azrieli Talmud Torah de Montréal est située sur l'avenue Saint-Kevin, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Simon-Marc Charron

Le conseil d'administration de la Yechiva Gedola, pour sa part, a transmis un communiqué aux médias, vendredi, pour réagir aux coups de feu qui auraient été tirés vers 4 h 30 jeudi par un agresseur inconnu .

Publicité

Heureusement, aucun étudiant et membre du personnel ni passant ne se trouvait à proximité à ce moment-là et les dommages se limitaient à la structure du bâtiment , a-t-il fait savoir.

Inquiet, Bonnardel convoque la SQ et le SPVM

Les événements des derniers jours ont été vite dénoncés par la classe politique montréalaise, québécoise et canadienne. Les premiers ministres Justin Trudeau et François Legault, de même que par la mairesse Valérie Plante, ont tous qualifié ces actes d' inacceptables , jeudi.

Pour faire le point sur les tensions découlant de la reprise des violences au Proche-Orient, le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, a rencontré par visioconférence des dirigeants de la Sûreté du Québec (SQ) et du SPVM vendredi matin.

La réunion d'environ une heure a eu lieu avec le directeur général adjoint à la SQ , Ronald Boudreault, et le directeur adjoint du SPVM , Vincent Richer.

Aucune directive n'a été donnée par le ministre aux corps policiers de la province, a précisé le cabinet. La rencontre a plutôt servi à connaître l'approche et la stratégie de la SQ et du SPVM afin de prévenir une escalade de crimes et incidents haineux.

Ouvrir en mode plein écran François Bonnardel s'inquiète de la montée des tensions à Montréal en lien avec la guerre Hamas-Israël. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

M. Bonnardel aurait aussi obtenu la garantie que les services de police demeureraient en contact avec les communautés arabo-musulmanes et juives pour les rassurer.

Publicité

Il n'y a aucune menace comme telle à Montréal , a-t-il assuré en fin de journée à l'émission Le 15-18, sur ICI Première. Montréal est sécuritaire. Les gens peuvent sortir, [...] il n'y a aucun danger.

Les Montréalais invités à dénoncer les crimes et incidents haineux

La guerre que se livre le Hamas et Israël génère des tensions partout dans le monde, et Montréal n'échappe pas au phénomène. Des heurts entre étudiants ont notamment éclaté cette semaine à l'Université Concordia.

En entrevue vendredi à Tout un matin, Vincent Richer a indiqué que le SPVM avait constaté une hausse des crimes et des incidents haineux dans la métropole au cours des dernières semaines.

Il a invité les Montréalais à dénoncer ceux-ci au 911 ou à leur poste de quartier pour permettre à la police d' intervenir , mais aussi d'avoir un portrait juste de la situation.

Ouvrir en mode plein écran Les crimes et incidents haineux ont augmenté de manière significative sur l'île de Montréal depuis le début de la guerre entre le Hamas et Israël, le 7 octobre dernier. Photo : Radio-Canada

Le SPVM a élaboré un plan de visibilité afin de contenir les tensions qui pourraient ressurgir dans les prochains jours, a fait savoir M. Richer au micro de Patrick Masbourian. Des endroits plus sensibles, comme des écoles et des lieux de cultes , ont été identifiés et bénéficieront d'une surveillance accrue.

Bochra Manaï lance un appel au calme

La commissaire à la lutte contre le racisme à Montréal, Bochra Manaï, a par ailleurs affirmé vendredi que les actes et comportements islamophobes et antisémites qui ont été posés ces dernières semaines à Montréal [étaient] tous inacceptables et qu'il fallait vivement condamner la violence .

Il est nécessaire de ne pas céder à la division, de prioriser le respect et de garder le focus [sic] sur nos priorités collectives, sur ce qui nous unit et nous définit comme Montréalaises et Montréalais , a-t-elle soutenu dans une déclaration écrite transmise à Radio-Canada.

Mme Manaï, dont le mutisme a été souligné cette semaine sur les réseaux sociaux, a aussi tenu à rappelé dans son message que [son] rôle à la Ville de Montréal [visait] le changement interne et qu'[elle n'avait] pas un rôle de représentation publique .