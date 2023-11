Le lancement du concours d’idéation pour la phase 4 de la promenade Samuel-De Champlain laisse planer une promenade continue et une transformation de tout l’accès au fleuve à partir de Beauport, ouvrant aussi la porte à un boulevard urbain sur Dufferin-Montmorency. Malgré l’ambition que promet le gouvernement du Québec, il laisse tout de même planer un doute sur la possibilité de réduire la capacité routière.

Après une grosse semaine d’actualité, le maire de Québec, Bruno Marchand, et le ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien, étaient de nouveau réunis pour annoncer le lancement du concours. Ils étaient accompagnés du député de Montmorency, Jean-François Simard et des deux architectes Jérôme Lapierre et Jacques White qui préparent la documentation et les paramètres du concours.

La poussière n’était visiblement pas encore retombée entre le maire et le ministre depuis l’annonce de l'abandon du projet de tramway de la Ville par le gouvernement. Le maire Marchand a refusé de répondre aux questions sur le sujet, les renvoyant systématiquement à Jonatan Julien.

Inspiré par le succès de la phase 3, les intervenants présents appellent à l’audace et à l’ouverture, mais comme c’est un concours d'idées, il n’y aura pas nécessairement de plan définitif retenu à la fin du processus.

Ouvrir en mode plein écran La très populaire plage de la phase 3 de la promenade Samuel-De Champlain a été inaugurée cet été. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Au terme du concours international, les trois projets retenus par le jury seront présentés à la population au printemps 2024. Le concept final pourrait réunir des éléments de chacun d’entre eux.

Un boulevard urbain

La question de la requalification de l’autoroute Dufferin-Montmorency en boulevard reste entre autres encore en suspens. Jonatan Julien a refusé de trop s’avancer sur le sujet de la réduction de la capacité routière sur l’artère de six à quatre voies.

Il y a des critères dans le concours et quand on dit aux gens d’être audacieux et ambitieux, c’est dans cette perspective là qu’on le lance, naturellement on doit regarder la capacité, mais ce n’est pas une limitation qu’on observe en ce moment , répond-il.

L’annonce devait initialement avoir lieu le 6 octobre, quelques jours après l’élection partielle dans Jean-Talon, mais elle avait été annulée. La porte-parole du ministre responsable de la Capitale-Nationale insistait sur le fait que ce report n’est pas une conséquence du retour du troisième lien dans l’actualité.

La dernière fois, ça a été retardé pour cause d’agenda. On a été très clair là-dessus. On est prêt depuis le début du mois d’octobre à faire cette annonce-là , plaide Jonatan Julien.

Les équipes multidisciplinaires qui souhaitent participer au concours pourront déposer leur proposition entre le 16 novembre et le 25 février. Les citoyens sont invités à faire des propositions et poser leurs questions sur le site web de la Commission de la capitale nationale du Québec.