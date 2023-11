Ray-Mont Logistiques : Ottawa offre 8 M$ à Montréal pour l’achat de terrains près du site

Le gouvernement fédéral délie les cordons de la bourse et offre la somme de 8 millions de dollars à la Ville de Montréal pour faciliter l'acquisition de terrains bordant le site de Ray-Mont Logistiques, dans l'est de l'île. Impossible de savoir, pour l'instant, quelle partie de l'endroit sera protégée contre d'éventuels développements industriels.

L'annonce de vendredi, réalisée dans un parc du quartier de Viauville, à un jet de pierre des installations de l'entreprise, s'inscrit dans le contexte où il existe une forte mobilisation citoyenne, dans le secteur, afin de préserver divers boisés situés sur des terrains privés, mais aussi une vaste friche ferroviaire servant de officieusement de parc linéaire pour les citoyens.

N'hésitant pas à parler d'une crise de la cohabitation , le maire de l'arrondissement, Pierre Lessard-Blais, a salué un investissement qui favorisera aussi la résilience climatique , dans une partie de Montréal qui est déjà très pauvre en espaces verts.

Depuis six ans, notre administration travaille avec acharnement dans le secteur de l'Assomption-Sud–Longue-Pointe pour améliorer la qualité de vie des résidents, mais aussi assurer une cohabitation harmonieuse entre les résidents des secteurs résidentiels et les [activités] industrielles , a déclaré le maire.

On se rapproche des besoins citoyens , a-t-il ajouté.

Ray-Mont Logistiques a acquis le terrain sur lequel elle compte bâtir sa plateforme de transbordement de conteneurs en 2016, pour une somme de 20 millions de dollars. Photo : Radio-Canada

Toujours au dire de M. Lessard-Blais, l'administration Plante n'en est pas à son premier geste pour assurer, dit-on, une meilleure cohabitation dans le secteur, entre autres avec la protection de boisés déjà existants.

De l'avis du maire, toutefois, il y a encore loin de la coupe aux lèvres, surtout en ce qui concerne le financement nécessaire pour réaliser ce qui est décrit comme un vaste parc linéaire . Selon M. Lessard-Blais, il faudrait aller chercher des dizaines de millions de dollars supplémentaires pour procéder à l'acquisition de terrains.

Paradoxalement, si l'annonce de vendredi a réuni les trois ordres de gouvernement, aucun représentant d'Ottawa, de Québec ou de Montréal n'a été en mesure d'indiquer quelle portion du vaste quadrilatère largement délimité par les rues Notre-Dame, Viau, Sherbrooke et Dickson sera protégée grâce aux nouvelles sommes investies.

Cela, a précisé le maire de l'arrondissement, s'explique par le fait que les négociations s'effectuent en privé : Si on négocie sur la place publique, comme ce sont des terrains privés, certains propriétaires pourraient décider d'exiger des montants très élevés pour céder leurs espaces à la Ville.

Du côté de l'administration Plante, d'ailleurs, on a mentionné à plusieurs reprises, vendredi, que l'objectif était toujours de poursuivre les discussions et les négociations avec Ray-Mont Logistiques, encore une fois afin d'assurer une bonne cohabitation avec les résidents du secteur.

L'entreprise poursuit la Ville depuis 2021 pour la somme de 373 millions de dollars, en affirmant avoir subi des dommages pendant quatre ans parce que la Ville a agi illégalement , notamment parce que l'administration a cherché à empêcher l'arrivée de la compagnie dans cette zone.

[Ray-Mont Logistiques] a gagné le droit de s'y installer; maintenant, on doit faire avec , a rappelé M. Lessard-Blais.

On doit être réalistes dans tout ça, et travailler le plus possible pour réduire les nuisances.

Les citoyens se sentent impuissants

Le ton est un peu moins réservé du côté du gouvernement fédéral; la ministre du Tourisme Soraya Martinez Ferrada, qui est aussi députée d'Hochelaga, la circonscription où se trouve le site de Ray-Mont Logistiques, n'hésite pas à dire que, dans ce dossier, les citoyens se sentent impuissants .

Ils n'ont pas d'outils pour pouvoir se battre. Et depuis mon arrivée en politique, il y a maintenant deux ans, [le ministre de l'Environnement Steven Guilbeault] et moi, on leur avait promis de tout faire pour leur donner un milieu de vie qui permet de pallier les nuisances qu'ils vivent tous les jours , a-t-elle déclaré.

On veut imaginer avec eux ces espaces en friche, et y voir de grands arbres, des endroits où faire du vélo... C'est cela qu'on souhaite pour le quartier.

Toujours selon la ministre, Ray-Mont Logistiques n'a pas le choix de discuter et de négocier avec les autres acteurs impliqués dans le secteur. On ne peut pas être une entreprise privée et ne pas respecter une responsabilité de cohabitation, une responsabilité de faire de son mieux pour atténuer les nuisances liées à son activité , a-t-elle affirmé, avant d'ajouter qu'à l'instar de toutes les compagnies sises au Québec, il fallait aussi que l'entreprise contribue à la lutte contre les changements climatiques.

La ministre n'a toutefois pas voulu donner de précisions, notamment en raison de la poursuite contre la métropole. Mais je pense que Ray-Mont Logistiques doit être à la table [de discussions], et je crois que c'est ce qu'ils veulent également , a souligné Mme Martinez Ferrada.

Accueil favorable chez Ray-Mont Logistiques

L'entreprise, de son côté, a fait savoir par voie de communiqué, vendredi après-midi, qu'elle voyait d'un bon œil cette annonce d'Ottawa. Annonce qui, écrit-on, est le résultat d’une volonté commune de développer le secteur de la meilleure façon possible .

Ray-Mont Logistiques s’était déjà prononcée en faveur d'une zone tampon végétalisée, entre la plateforme logistique et le quartier de Viauville, dans le cadre des travaux du Groupe de travail thématique de l’instance de concertation Assomption-Sud—Longue-Pointe , ajoute-t-on.

L’annonce d’aujourd’hui est la preuve tangible que le dialogue est une condition essentielle à la mise en place d’actions structurantes pour le secteur , mentionne encore la compagnie.

La crainte d'un empiétement

Anaïs Houde, co-porte-parole de Mobilisation 6600. Photo : Radio-Canada / Hugo Prévost

Pour le groupe Mobilisation 6600, qui s'oppose vertement aux activités de Ray-Mont Logistiques, le temps presse afin de protéger les espaces verts épars qui n'ont, pour l'instant, aucun statut officiel.

Anaïs Houde, co-porte-parole de l'organisation, ne tarit pas d'éloges à propos de la bande de terre en friche située en bordure du site présentement exploité par Ray-Mont. Comme elle le rappelle, les gens viennent y jouer, y marcher, promener leur chien ...

Mme Houde est d'ailleurs persuadée que c'est justement cet endroit qui sera protégé à l'aide des 8 millions annoncés vendredi, même si rien n'a encore été confirmé.

Le site, auquel on accède en empruntant un sentier boueux, puis en passant à travers l'un des nombreux trous pratiqués dans une clôture, révèle aisément son passé industriel : si des arbres et des herbes hautes ont poussé au fil des années, impossible de ne pas voir les rails qui sont toujours installés sur le sol. Et à peine quelques dizaines de mètres plus loin, l'imposant mur de conteneurs érigé par Ray-Mont Logistiques témoigne du caractère foncièrement industriel des lieux.

À terme, le projet de Ray-Mont Logistiques consiste à transporter des conteneurs par train. Notre crainte, c'est que les rails soient remis en service, ce qui entraînerait la destruction de la friche , a mentionné Mme Houde.

Selon cette dernière, l'entreprise envisage l'arrivée d'un train de 100 wagons par jour sur le site, ce qui entraînera du bruit, des vibrations et le dégagement de poussière. Pire encore, de l'avis de Mme Houde, plusieurs routes surélevées devront être construites pour que des camions puissent transporter ces marchandises.

Pour nous, [l'annonce de vendredi] est une super bonne nouvelle. Mais la crainte, c'est de se demander si cela ne fera que concerner la [petite bande de terrain], ici.