Sanction de la Régie des alcools : le Domaine le Cageot prévoit des pertes importantes

Le Domaine le Cageot de l’arrondissement de Jonquière ne pourra pas vendre ses produits alcoolisés pendant 60 jours à compter du 16 novembre en raison d’une sanction de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec (RACJ).

Cette sanction, qui survient pendant la période des fêtes, pourrait faire perdre entre 300 000 $ et 500 000 $ à l’entreprise. On a des marchés de Noël qui devaient avoir lieu du côté de Québec, le marché de Noël allemand, entre autres, Place Laurier, et ce sont des marchés qu'on a dû annuler étant donné qu'on ne peut pas vendre nos alcools , explique le président-directeur général du Domaine le Cageot, Pierre-Philippe Tremblay.

L’entreprise est pénalisée, entre autres, pour ne pas avoir respecté le pourcentage de raisins acquis à l'extérieur de l’exploitation pour la production de ses alcools. Il lui est permis de se procurer 50 % des raisins sur d’autres terres que les siennes. Elle a dépassé de 1,35 % la limite permise.

Le Domaine le Cageot a contesté la décision du tribunal administratif, mais n’est pas parvenu à faire modifier la sanction ni la période pendant laquelle elle est appliquée. Pierre-Philippe Tremblay aurait préféré que l’interdiction de vente survienne en janvier ou février.

Le président du Domaine le Cageot espère que la population régionale espère que la population régionale va appuyer l’entreprise en se procurant des produits avant l’interdiction de vente.