Des itinérants de Sherbrooke reçoivent des vêtements chauds pour l’hiver

Des personnes en situation d'itinérance de Sherbrooke peuvent récupérer des manteaux et des accessoires chauds pour les aider à traverser les températures froides d'hiver.

À l'occasion de la campagne des bas orphelins, des organismes ont invité les gens dans le besoin à ce rendre au centre de don sur la rue Wellington Sud. Sur place, un camion de nourriture de rue distribue de la poutine, des boissons chaudes et des collations.

Ouvrir en mode plein écran Des dizaines de manteaux d'hiver ont été donnés par des citoyens. Photo : Radio-Canada / Jemima Kalemba

L'équipe de Freddy Ortega du Garage Barbershop est aussi sur place pour couper les cheveux et la barbe de ces personnes qui vivent dans la vulnérabilité. Ce simple geste agit parfois comme une thérapie pour certains, selon le barbier.

Publicité

C'est quelque chose qui arrive une fois par année. Pour le sourire des gens en retour, c'est juste une question d'humanité , fait valoir Freddy Ortega.

Un deuxième Noël

En plus de ressortir avec une coupe de cheveux rafraichie, Caro a trouvé une paire de pantalons d'hiver. Je me promène en quadriporteur et c'est froid sans les pantalons , explique-t-elle.

Je suis excitée et vraiment fébrile. C'est vraiment la journée pour prendre soin de soi.

Selon elle, cet évènement démontre bien à quel point les organismes communautaires aiment prendre soin des gens qui sont dans la pauvreté .

Ouvrir en mode plein écran Une trentaine de personnes ont pu profiter d'une nouvelle coupe de cheveux. Photo : Radio-Canada

Martin, un autre participant, se confie au barbier qui s'occupe de lui. Martin vit dans la rue depuis le début du mois d'août. Il a été surpris par la perception des gens au sujet de l'itinérance. J'ai vécu toutes sortes d'émotions. Autant la méchanceté que la gentillesse des gens , confie-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Pour Martin, recevoir une coupe de cheveux lui permet de regagner un peu de dignité. Photo : Radio-Canada

C'est comme un deuxième Noël, c'est comme une journée miraculeuse, je le crois pas. Aujourd'hui, je retrouve beaucoup de dignité.

Il a appris l'existence de cet événement seulement quelques heures plus tôt, ce qui lui a causé toute une surprise. Il en a profité pour se faire couper les cheveux et récupérer des vêtements.

Publicité

J'ai pris un manteau, culotte, veston, des bas. Tout ce que je ne pouvais pas me payer. Avec l'aide sociale, ce qu'ils me donnent je ne peux plus me le payer , se désole-t-il.

Malgré les derniers mois qui ont été plus difficiles, Martin garde espoir. J'ai confiance que je vais me relever , dit-il.

Un premier pas avant d'obtenir un logement

Alexandre Ouellet vit dans une tente sur le bord de la rivière Saint-François. Malgré ses recherches, il n'arrive pas à trouver un logement abordable et le fait qu'il soit en situation d'itinérance lui met des bâtons dans les roues lorsqu'il tente d'entrer en contact avec des propriétaires.

Ce qui est le plus dur dans la rue, c'est le froid. Je suis arrivé dans la rue en juin, il n'y avait rien là. Maintenant, c'est totalement autre chose.

Même avec des vêtements chauds, il redoute son premier hiver dans la rue.

J'ai une chaufferette dans ma tente, mais rendu à -40, -45, ça va être une autre histoire. Je sais pas comment je vais y arriver, mais c'est faisable, je le sais , dit-il.

Ouvrir en mode plein écran Alexandre Ouellet espère trouver un logement pour éviter de passer l'hiver dans une tente. Photo : Radio-Canada

Malgré toute l'aide offerte par les organismes à Sherbrooke, selon lui, la seule chose qui pourrait vraiment faire une différence, c'est d'obtenir un logement.

L'an dernier, la campagne avait permis d'aider une trentaine de personnes itinérantes et les organisateurs s'attendaient à en accueillir autant ou davantage cette année.