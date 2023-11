Shania Twain reconnaissante pour le soutien reçu après l’accident de l’équipe de tournée

La chanteuse Shania Twain a remercié jeudi ses admirateurs pour leur soutien, un jour après que des membres de l'équipe de sa tournée eurent été victimes d'un accident d'autocar sur l'autoroute Transcanadienne, dans l'est de la Saskatchewan.

Avant de chanter jeudi soir à Saskatoon, elle a tenu à exprimer sa reconnaissance pour le soutien que son équipe et elle ont reçu après l’accident sur l'autoroute Transcanadienne près de Wolseley.

La chanteuse n'était pas à bord de l'autocar.

Au nom de tous, je tiens à remercier chaleureusement l'école secondaire d'Indian Head, le personnel de l’hôpital et les policiers qui étaient présents sur les lieux , déclare-t-elle.

J'ai passé toute la journée et toute la nuit avec tout le monde à parler de la générosité de tous les habitants de la région.

Elle se dit touchée par l’accueil et la générosité des résidents d’Indian Head et de l’école secondaire qui ont même préparé des crêpes pour nourrir son équipe.

Ce matin, j'ai téléphoné au directeur de cette école pour le remercier et il m'a dit qu'ils auraient fait n'importe quoi pour nous aider. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est avec beaucoup d'humilité que j'ai pris connaissance de toute cette gentillesse et de cette générosité.

Les membres de l'équipe se rendaient de Winnipeg à Saskatoon, où l’artiste devait se produire jeudi, lorsque l’accident a eu lieu mercredi matin. Les personnes qui se trouvaient dans les véhicules ont été transportées à l'hôpital et toutes, à l'exception de deux d'entre elles, ont pu quitter l'hôpital le jour même.

Ouvrir en mode plein écran L’accident est arrivé sur l'autoroute Transcanadienne près de Wolseley. Photo : Radio-Canada / David Houle

L’artiste confirme que deux membres de son équipe sont à l'hôpital de Regina et sont en voie de guérison. Les autres passagers sont avec nous dans la salle.

Publicité

Sur scène, Shania Twain a demandé au public venu assister à son concert de témoigner son amour envers les victimes de l’accident et à tous ceux qui leur ont apporté de l’aide.

Nous devons tout donner. Nous devons remonter le moral de mon équipe. Croyez-moi, ils le méritent. Ils sont toute une troupe!

Vous êtes magnifiques. Vous êtes le reflet du soutien que tout le monde a reçu à Indian Head, je vous le dis, c'est plus qu'incroyable , a lancé la chanteuse avant de transporter ses admirateurs pendant son spectacle.

Avec les informations de la Presse canadienne