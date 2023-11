Un important projet de production d’hydrogène vert, alimenté principalement à partir de son propre parc éolien et solaire, verra le jour en Mauricie. L’annonce a été faite vendredi matin à Shawinigan.

C’est pas tous les jours qu’on annonce le plus grand projet de décarbonation de l'histoire [du Canada] qui va se passer au Québec , a déclaré le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie du Canada et député de Saint-Maurice-Champlain, François-Philippe Champagne.

Il s’agit d’un projet de quatre milliards de dollars, entièrement financé par le privé, qui prévoit la construction d’un électrolyseur par l’entreprise TES Canada. Un investissement de cette ampleur-là, ça arrive une fois par génération , estime le ministre.

François-Philippe Champagne a reconnu que l’appui de la population sera important dans la réalisation de ce projet. On devra travailler ensemble pour assurer l’acceptabilité sociale, c’est la priorité numéro un.

Des élus municipaux se questionnent sur l’acceptabilité sociale face à l’installation d'éoliennes sur le territoire. Environ 70 % de l'énergie nécessaire au projet devrait provenir du parc éolien et de panneaux solaires.

Selon l'échéancier fourni par TES, une consultation du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) pourrait avoir lieu en 2025.

C'est un projet qui va bénéficier à toute la région , assure François-Philippe Champagne qui croit qu’il s’agit du plus grand investissement privé de l’histoire de la Mauricie.

Environ 200 emplois permanents devraient être créés une fois le projet en marche.

Ouvrir en mode plein écran Maquette de l'usine de TES Canada qui sera construite à Shawinigan. Photo : TES Canada

Un des plus grands projets pour la décarbonation du Québec

Le Projet Mauricie devrait être mis en service en 2028 et les 70 000 tonnes d’hydrogène vert seront destinées uniquement au marché québécois, notamment au secteur du transport lourd. Les deux tiers seront vendus à Énergir, pour produire gaz naturel renouvelable. TES a obtenu 150 mégawatts (MW).

À lui seul, le Projet Mauricie permettra d’atteindre 3 % des objectifs de réduction de GES du Québec d’ici 2030 , selon TES Canada.

Il s’agira de l’un des plus grands projets pour la décarbonation du Québec annoncé à ce jour , affirme l'entreprise basée à Montréal et qui est une filiale d'une multinationale belge.

Le ministre François-Philippe Champagne va jusqu'à dire que c'est le plus grand projet du genre au Canada.

