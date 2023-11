La conduite de ce qu’on appelle les karts séduit petits et grands depuis les années 1950, comme le montrent nos archives.

Une voiture munie d’un moteur de tondeuse à gazon!

En 1956, Art Ingels, un mécanicien de la Société Kurtis Kraft de Glendale, en Californie, développe une idée.

Celui qui a déjà conçu des voitures de course, notamment pour la compétition des 500 miles d’Indianapolis, réalise un petit véhicule monoplace équipé d’un moteur pour petite cylindrée.

C’est le voisin d’Art Ingels, Lou Borelli, qui invente le moteur du nouveau bolide qu’il récupère… d’une tondeuse à gazon!

C’est ainsi que naissent les voitures qu’on baptise les karts et le sport de course automobile qu’on appelle le karting .

À la fin des années 1950, ce sport croît en popularité aux États-Unis et en Europe.

C’est aussi le cas au Canada, comme l’évoque ce reportage de l’émission Aujourd’hui du 23 août 1963.

9:05 Reportage de l'animateur Jacques Languirand sur le karting au Québec dans les années 1960

L’animateur Jacques Languirand s’essaie dans ce reportage à la conduite de ces petits véhicules et interroge des adeptes du sport sur la passion que ces derniers suscitent.

Un engouement certain...

C’est jour de compétition au circuit du Mont-Saint-Hilaire et depuis sept heures et demie ce matin, ça bourdonne d’activité…

En 1989, l’émission Montréal ce soir s’intéresse au karting.

L’animatrice Carole Vallières nous rappelle que ce sport se révèle une pépinière qui a produit nombre de champions de formule 1.

Qu’on pense au pilote allemand Michael Schumacher ou encore au Brésilien Ayrton Senna.

Au cours des années, le karting est devenu au Québec un loisir fort apprécié par de nombreux petits et grands.

La journaliste Martine Lanctôt s’est rendue au circuit de karting du Mont-Saint-Hilaire, au Québec, où se tiennent des compétitions de ce sport.

4:56 Reportage de la journaliste Martine Lanctôt sur les compétitions de karting au Mont-Saint-Hilaire

Elle en a rapporté un reportage qui est présenté au Montréal ce soir du 16 juin 1989.

On y voit que ce sport exige temps et argent de la part de ceux et celles qui le pratiquent.

... mais qui comprend son lot de risques

On voit aussi que participer aux compétitions de karting comporte un certain niveau de risque que doivent soupeser les pilotes et leurs entourages.

C’est ce que constate la journaliste Anne-Marie Murat lorsqu’elle se rend à la Coupe du Québec de karting qui se déroule à Saint-Léonard-d’Aston.

7:44 Reportage de la journaliste Anne-Marie Murat sur l'aspect de la sécurité dans les compétitions de karting

Le reportage que la journaliste en ramène et qu’elle présente au Montréal ce soir du 23 juin 1993, qu'anime ce jour-là Simon Durivage, nous montre un événement où rivalisent des pilotes parfois très jeunes et parfois à la conduite téméraire.

Ce jour-là, à Saint-Léonard-d’Aston, le bilan sécurité de la Coupe du Québec de karting fait un peu honte aux organisateurs.

Il y a deux conducteurs blessés et deux spectateurs happés par des voitures qui sortent du circuit de course.

Les parents qui accompagnent les pilotes en herbe sont conscients des dangers.

Le père d’un participant avoue être très réticent à ce que son fils s’inscrive dans des niveaux supérieurs de compétition de karting, car il semble trouver que la priorité accordée à la sécurité est quelque peu insuffisante.

Il faut aussi remarquer que le karting est un sport qui intéresse les filles même si la majorité des concurrents sont des garçons.

Ainsi, la Trifluvienne Jade Wilson est devenue durant l’été 2023 championne de la catégorie junior de karting.

Ses bonnes performances pourraient lui garantir un laissez-passer pour le prochain Championnat du monde de karting en Belgique, en 2024.