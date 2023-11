Le site de clavardage vidéo Omegle ferme ses portes peu de temps après le règlement d’une procédure civile aux États-Unis qui l’accusait d’avoir mis en relation une fillette de 11 ans avec un homme du sud-ouest du Manitoba, aujourd'hui condamné pour l’avoir abusé sexuellement ainsi que d'autres enfants.

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des détails troublants sur des crimes sexuels commis contre des enfants et un contenu sexuel explicite.

Leif K-Brooks, qui a fondé Omegle en 2009 à l'âge de 18 ans, a annoncé la fermeture du service dans une longue déclaration publiée sur son site cette semaine. Il explique que son fonctionnement était devenu insoutenable, tant sur le plan financier que psychologique.

Un côté sombre de la plateforme basée aux États-Unis est apparu, écrit M. Brooks, ajoutant qu'il ne peut y avoir de bilan honnête d'Omegle sans reconnaître que certaines personnes l'ont utilisé à mauvais escient, y compris pour commettre des crimes odieux et indescriptibles .

Omegle a fait l'objet, au fil des ans, d'un examen minutieux pour être devenu ce que ses détracteurs caractérisent de terrain propice à la pornographie juvénile et à d'autres abus. Selon la BBC , la plateforme aurait ainsi été citée dans plus de 50 affaires contre des pédophiles au cours des deux dernières années seulement.

Nous sommes soulagés

La fermeture du site survient environ une semaine après le règlement d’un procès civil intenté contre Omegle par une Américaine, connue sous le nom d'A.M.. La jeune femme raconte, dans les documents judiciaires, qu'elle avait 11 ans lorsqu'en 2014 Omegle l'a mise en contact avec un homme d'une trentaine d'années originaire de Brandon, au Manitoba.

L'homme l'aurait par la suite forcée à envoyer des photos et des vidéos à caractères sexuels sur une période de trois ans, selon la plainte de 22 millions de dollars déposée devant un tribunal de l’Oregon.

Nous sommes soulagés qu’Omegle ait accepté de fermer son site pour toujours dans le cadre de la résolution du litige avec notre cliente , a déclaré par courriel Carrie Goldberg, une avocate du cabinet new-yorkais qui représente A.M..

8:21 Omegle est un site web qui se présente comme une plateforme permettant de « parler à des étrangers », mais les critiques affirment qu'il s'agit d'un refuge pour les prédateurs sexuels pour mineurs. Photo : Radio-Canada / Rudy Gauer

Lors d’une perquisition au domicile de l’homme en 2018, des milliers d'images et de vidéos montrant des abus sexuels sur des enfants y compris des centaines de photos et de vidéos d'A.M. ont été trouvés par la police.

L'homme a plaidé coupable trois ans plus tard à des accusations criminelles de leurre par Internet et de distribution de pornographie juvénile devant un tribunal du Manitoba. Il a été condamné à huit ans et demi de prison, moins le temps qu’il avait déjà été détenu.

Les accusations concernaient plusieurs jeunes filles mineures, mais il n'est pas certain qu'il les ait toutes rencontrées sur Omegle.

Afin de protéger l'identité de ses victimes, Radio-Canada ne mentionne pas le nom de l'homme.

Cela n'a aucun sens

En 2021, Omegle a tenté de faire rejeter la plainte d'A.M. en invoquant la loi américaine sur la décence dans les communications (Communications Decency Act), une loi qui protège généralement les grandes entreprises technologiques de la responsabilité des contenus partagés par des tiers sur des plateformes telles que les forums de discussion en ligne.

Mais le juge avait rejeté la requête déclarant que l'affaire ne portait pas sur le contenu échangé, mais sur le fonctionnement même du service qui peut mettre en relation des mineurs et des adultes.

La conception épurée d'Omegle permettait aux utilisateurs d’inscrire un mot-clé pour trouver quelqu'un ayant des champs d’intérêt similaires, ou de laisser la case vide, avant de décider s'ils voulaient être mis en contact avec un inconnu.

Les utilisateurs de la plateforme n'avaient pas besoin de s’inscrire au moyen d'un courriel ou d'un nom d'utilisateur avant d'être mis en relation.

Jusqu'à l'année dernière, la plateforme n'exigeait pas non plus de vérification de l'âge. Elle a ensuite demandé aux utilisateurs de confirmer qu’ils avaient plus de 18 ans en cochant une case.

Nous savons que cela n'a aucun sens. N'importe qui peut cliquer sur une case à cocher pour confirmer sa majorité, a déclaré la directrice générale adjointe du Centre canadien de protection de l'enfance, Signy Arnason.

Elle explique qu’au fil des ans, le centre qui est basé à Winnipeg a découvert sur le web caché, dark Web en anglais, de nombreuses vidéos de pornographie juvénile qui semblaient provenir d'Omegle.

À son avis, le lien entre le Manitoba et la chute d'Omegle démontre bien que l'exploitation des enfants en ligne a lieu dans le monde entier.

Ce qui est arrivé aux enfants sur ce site est dévastateur.

Avec les informations d'Ozten Shebahkeget