Les étudiants membres de la Faculté des lettres et sciences humaines (AGEFLESH) de l’Université de Sherbrooke ont voté en faveur d'une grève vendredi pour réclamer la rémunération de tous leurs stages.

Cette mesure est prise dans le cadre de la journée internationale des stagiaires. Lors d’une assemblée générale extraordinaire tenue plus tôt en semaine, ce sont environ 200 membres de l’ AGEFLESH qui ont voté en faveur de la rémunération des stages.

Ces étudiants affirment qu'ils constatent une iniquité entre les différentes facultés. Souvent, les étudiants en travail social, en psychologie, en histoire et en politique ne sont pas payés lors de leurs stages. La responsable aux affaires externes de l’ AGEFLESH , Victoria Vieira, déplore ces conditions dans des domaines à prédominance féminine.

On peut seulement penser au Front commun pour les travailleuses et les travailleurs et il n’y a rien eu jusqu’à présent comme gain. J’ai de la difficulté à savoir si on va avoir des gains parce qu’on a parfois l’impression de se faire rire au visage. Ce ne sont pas des mesures justes et équitables quand on pense aux étudiants en génie, par exemple, qui ont accès à des bourses de 2500 $ par session pour pouvoir faire leurs études et, en plus de ça, ils ont des stages payés , déplore Victoria Vieira.

Prévenir la précarité chez les étudiants

L’ AGEFLESH affirme que la rémunération des stages pourrait contribuer à prévenir l’épuisement, la détresse psychologique et la précarité.

On fait 35 heures de stage par semaine et on remplace, à un certain point, de la main d'œuvre. Ce n’est pas toujours le cas, mais il reste que dans la majorité des cas, il y a des personnes qui font des notes évolutives, qui accompagnent des gens et qui sont présents sur le terrain. Ces personnes travaillent. Le but, c’est de faire reconnaître cette valeur , ajoute Victoria Vieira.

Une manifestation aura lieu à Sherbrooke en après-midi pour appuyer la grève. Le départ se tiendra au parc Jacques-Cartier et se terminera devant l’Hôtel de ville.

Les cégeps emboîtent le pas

Grèves et manifestations pourront être vues à plusieurs endroits au Québec vendredi. Des étudiants du cégep comme de l’université réclament la rémunération de tous les stages.

Au Cégep de Sherbrooke, une dizaine d’étudiants se sont rassemblés devant le bureau de la députée de Saint-François, Geneviève Hébert, pour réclamer la salarisation des stages en tenant un sit in.

Les stagiaires, c’est de la main d'œuvre bon marché qu’on utilise pour pouvoir augmenter les effectifs sans avoir à dépenser énormément d'argent.

Le but, c’était de pouvoir avoir de la visibilité sur un sujet qui nous tient énormément à cœur, qui est la salarisation des stages. Même si on a reçu la rémunération pour quelques-uns de nos stages, nous ne sommes clairement pas rendus à la rémunération de tous les stages , précise une étudiante au Cégep de Sherbrooke, Lili-Mei Gagnon-Vézina, qui souhaite que les stagiaires soient payés en fonction des heures travaillées.

