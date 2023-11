La production de plants additionnels consolidera les pépinières forestières

Les Serres coopératives de Guyenne et la pépinière gouvernementale de Trécesson devraient recevoir leur part des investissements additionnels de 200 millions de dollars dans les travaux sylvicoles non commerciaux annoncés par Québec.

Cette mesure prévue dans la mise à jour économique dévoilée le 7 novembre entraînera la production additionnelle de près de 40 millions de plants forestiers. Ceux-ci seront destinés au reboisement de 25 000 hectares de forêt touchés par les incendies cet été. C’est ce qu’a confirmé jeudi la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina.

C’est donc dire que les pépinières gouvernementales et privées seront mises à contribution, ce qui réjouit Stéphane Boucher, président de l’Office des producteurs de plants forestiers, qui regroupe les 12 pépinières privées du Québec.

Ça vient consolider le futur parce qu’on travaillait depuis quelques années avec un bon volume de production en raison des ravages causés par la tordeuse des bourgeons de l’épinette. On savait que ça tirait à sa fin.

Normalement, les pépinières privées sont responsables de 70 % de la production totale de plants forestiers destinés au reboisement, contre 30 % pour les pépinières du ministère des Ressources naturelles et des Forêts.

Publicité

On n’a pas les détails, mais ça devrait impacter l’ensemble du groupe des 12 pépinières privées, dont les Serres coopératives de Guyenne, pour environ 10 à 15 % de production de plus à faire. Est-ce que ça va être sur trois ans, quatre ans ou cinq ans? D’après moi, ça va jouer dans ces eaux-là , mentionne M. Boucher.

Les Serres de Guyenne produisent annuellement entre 22 et 25 millions de plants forestiers et font travailler 90 personnes en saison forte.

Tous les plants reboisés cet été

Par ailleurs, Stéphane Boucher précise qu’en dépit de la saison exceptionnelles des feux de forêt qui se sont abattus sur le Québec, tous les plants produits par les pépinières ont pu être reboisés cette année.