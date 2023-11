Des travailleurs communautaires qui aident les personnes les plus vulnérables au Nouveau-Brunswick espèrent que le gouvernement provincial corrige un écart salarial qu’ils croient être une erreur.

Le budget provincial adopté au printemps comprend, par exemple, une hausse salariale de 2,50 $ l’heure pour les préposés aux services de soutien à la personne, mais celle accordée aux conseillers en services communautaires est de 1 $ l’heure.

La différence entre le salaire des deux groupes n’est que de 20 ¢ à l’heure actuelle alors que les conseillers en services communautaires devraient gagner environ 3,80 $ de plus que les préposés aux services de soutien à la personne parce que leur profession requiert une plus grande formation professionnelle, explique la présidente de l'Association des conseillers en services communautaires du Nouveau-Brunswick, Marie-France Maltais.

C’est suite à une étude approfondie de la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick. Les conseillers devraient recevoir 15 % de plus ou 3,80 $. Ça a été appuyé par les représentants des professions respectives , précise Mme Maltais au cours d’une entrevue accordée vendredi à l’émission La matinale, d’ICI Acadie.

D’après cette étude, ajoute Mme Maltais, les conseillers devraient gagner 28,72 $ l’heure si les préposés gagnent 24,99 $.

Marie-France Maltais assure qu’elle ne veut aucunement dénigrer le travail des préposés aux services de soutien à la personne parce qu’ils méritent leurs 2,50 $ , dit-elle.

Le ministre des Finances, Ernie Steeves, a réagi à la situation en juin en assurant que toute erreur ou inégalité qui aurait été commise serait corrigée. Toutefois, rien n’a changé depuis.

L’Association, qui espère une bonification du salaire de ses membres rétroactive au 1er avril, en a discuté plusieurs fois avec les responsables, selon Mme Maltais.

Ça va être apporté de nouveau en Chambre le 21 novembre. On espère avoir des réponses positives. Depuis avril, on a eu tellement de rencontres avec les personnes responsables et on dirait que ça bloque quelque part.