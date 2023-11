Incertitude à Chapais à la suite du départ d’Isabelle Lessard

L'administration municipale de Chapais se réorganise à la suite du départ de la mairesse Isabelle Lessard. Celle-ci a remis sa démission mercredi. Elle prendra effet le 17 novembre.

Des élections devront être lancées pour la remplacer, puisqu'il reste plus de 12 mois au mandat du conseil municipal. Selon la directrice générale de Chapais, Mélanie Gagné, elles pourraient avoir lieu à la mi-février.

En attendant, la conseillère Caroline Belleau Poirier occupe la fonction de mairesse suppléante.

La directrice générale de Chapais, Mélanie Gagné, souligne que la municipalité va vivre une période d'incertitude au cours des prochaines semaines. Les élus et la direction tentent de minimiser les effets sur les services aux citoyens et assurer l'avancement des dossiers.

Ça va déstabiliser quand même l'opération municipale, affirme Mélanie Gagné. Ça va amener son lot de gestion au niveau administratif par rapport aux élections. C'est sûr qu'on est en période budgétaire également fait que ça a un autre impact.

Les élections pourraient aussi entraîner des changements au sein du conseil municipal, notamment si un conseiller est candidat à la mairie.

Pour le moment, personne autour de la table du conseil n'a fait part de ses intentions.