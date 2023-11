Un piéton a été transporté d’urgence à l'hôpital jeudi soir où il repose dans un état critique après avoir été heurté par un autobus sur la rue Main, selon la police de Winnipeg.

La police a indiqué avoir été informée de la collision survenue sur la rue Main entre les avenues Logan et Higgins, peu après 17 h 30 jeudi.

Un porte-parole de la police a fait peu de commentaires en ce qui a trait aux circonstances entourant la collision, se limitant à spécifier que la victime traversait la rue en dehors d’une intersection désignée. La police n'a pas non plus voulu partager de détails concernant la victime, dont l’âge et le sexe.

Ouvrir en mode plein écran Les voies en direction nord de la rue Main, entre les avenues Logan et Higgins, sont maintenant ouvertes à la circulation après avoir été fermées une bonne partie de la soirée. Photo : Radio-Canada / Justin Fraser

Lors d’un entretien téléphonique vendredi matin, la police de Winnipeg a promis que davantage d’informations seraient rendues publiques plus tard en journée à la suite d’une réunion avec les enquêteurs travaillant sur ce dossier.

Les voies de la rue Main en direction nord qui étaient fermées une bonne partie de la soirée, jeudi, ont depuis été rouvertes à la circulation.