Martin Primeau succède à Stéphane Simoneau à la Ville de Sherbrooke

Martin Primeau devient le nouveau directeur et coordonnateur de la sécurité civile au Service de protection contre les incendies de Sherbrooke. Il succède à Stéphane Simoneau qui prend sa retraite.

Il a travaillé aux côtés de son prédécesseur depuis deux mois pour se préparer à prendre la relève. Je ne pars par à zéro, mais c'est quand même une grosse organisation et je vais devoir prendre du temps pour me saisir des dossiers , précise Martin Primeau.

À l'occasion de sa première journée seule en poste, il a voulu rendre hommage au travail effectué par Stéphane Simoneau.

C'était un très grand leader, il donnait beaucoup de confiance aux gens et il était sécurisant pour la population.

Je prends un service incendie qui est très en santé, qui est très stable, le climat de travail est bon, les équipements vont bien , décrit Martin Primeau.

Le défi de s'adapter aux changements climatiques

Il affirme que les défis sont plutôt associés à la transformation du climat. Par exemple, les pluies torrentielles ont tendance à être plus fréquentes que dans le passé, souligne-t-il.

Je pense que le Service des incendies doit s'adapter aux changements climatiques. On voit le type d'appel qu'on reçoit qui est modifié et il faut s'adapter.

Martin Primeau affirme que de bons outils sont déjà en place pour faire évoluer les pratiques. Il estime néanmoins que l'informatique pourrait prendre une plus grande place pour prévoir les événements météorologiques extrêmes. On se dote d'outils et de partenaires extérieurs qui nous aident à prévenir les pluies torrentielles qu'on peut avoir, mais ça reste des événements qui sont imprévisibles la plupart du temps , explique-t-il.

Il affirme aussi que l'expérience de l'équipe en place fait aussi la différence pour bien intervenir dans ce type de situation d'urgence. C'est sécurisant pour les citoyens et pour moi aussi , admet-il.