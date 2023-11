L'animateur radiophonique de la station 98,5 FM Paul Arcand a annoncé vendredi matin qu'il s'absentera de son émission matinale Puisqu'il faut se lever pendant une période indéterminée en raison d'un enjeu de santé.

M. Arcand a fait cette annonce pendant sa propre émission, peu avant 7 h 30, par voie téléphonique. Il a été remplacé jeudi et vendredi à l'animation de son émission par Alain Crête.

Il a précisé qu'il souffrait d'une infection assez fulgurante, sans en dire davantage, et qu'il devait subir des traitements. Il a voulu en parler publiquement en raison de la longue relation qu'il entretient avec son auditoire et pour éviter que des rumeurs non fondées soient émises sur son état de santé. Il a aussi demandé que sa vie privée soit respectée.

Cette pause professionnelle intervient plusieurs mois après que Paul Arcand ait annoncé qu'il quitterait l'animation de son émission quotidienne montréalaise en juin 2024.

Peu après l'entrevue, Alain Crête a annoncé que c'est le journaliste Louis Lacroix qui animera l'émission matinale du 98,5 FM, jusqu'au retour de Paul Arcand.