Le syndicat qui représente les professeurs de l’Université Laurentienne déplore un « manque de collégialité » dans le processus qui a mené à l’adoption et à la publication du plan de transformation de l’Université.

Fabrice Colin, le président de l’Association des professeurs et professeures de l’Université Laurentienne (APPUL), affirme que le syndicat n’a pu mettre les mains sur la première ébauche du volumineux plan de transformation de l’Université Laurentienne que le 26 octobre, soit une semaine avant son adoption prévue par le conseil des gouverneurs.

M. Colin affirme que le syndicat n’a tout simplement pas eu assez de temps pour réviser et commenter le document, surtout que trois membres de leur comité de direction étaient présents à une conférence provinciale syndicale pendant le week-end avant l’adoption du document.

Fabrice Colin espère que l'Université Laurentienne ne va pas répéter ses erreurs lors de la mise en place du plan.

Le plan de transformation de l'Université Laurentienne est un document de 66 pages qui détaille une feuille de route de transformation en profondeur de plusieurs secteurs de l'Université.

Nous avons d'ailleurs demandé au Conseil de vouloir bien retarder l'approbation du plan de transformation jusqu'à ce qu'une consultation digne de ce nom puisse avoir lieu avec les partenaires syndicaux , affirme M. Colin.

Le plan de transformation de l’Université Laurentienne a toutefois été adopté par le Conseil des gouverneurs malgré l’opposition du syndicat le 1er novembre.

Parmi les enjeux que soulève le syndicat, on déplore notamment un manque de consultation en ce qui concerne la mise en place du plan, même si l’ APPUL faisait partie du comité qui a travaillé sur celui-ci.

La mise en œuvre en général du plan n'a pas du tout été discutée durant les réunions du comité et donc c'était la première fois qu’on en entendait parler et il n’y a rien dans le document qui assure que le comité de direction de l’APPUL sera partie prenante dans cette phase 2 , déplore M. Colin.

Sheila Embleton affirme que la date limite d'approbation pour le plan de transformation était connue à l'avance.

Par voie de réponse écrite, la rectrice par intérim de l’Université Laurentienne Sheila Embleton a blâmé les délais serrés pour la mésentente.

Le rythme de l'élaboration de ce plan a été difficile pour tout le monde, et nous devons reconnaître la pression que cela exerce sur notre personnel et nos professeurs, notamment en termes de communications et d'exécution , a-t-elle envoyé en fin de journée jeudi.

L'approbation a été mandatée à 120 jours, et bien connue avant les approbations finales , ajoute-t-elle.

Le président de l’ APPUL indique qu’il souhaite que cette mésentente soit réglée à l’amiable , et que l’Université rehausse sa consultation pour la suite des choses pour le plan.

Ce serait que le processus se déroule dans la plus grande transparence possible, la collaboration, la collégialité, en fait tout ce qui nous a été promis, nous préférons évidemment penser que ce sera le cas et que dans la deuxième phase du processus, on ne rencontrera pas les mêmes types de problèmes , conclut M. Colin.

Il précise qu’advenant le cas contraire, que le syndicat pourrait déposer un grief.