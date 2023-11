Plus de 1000 personnes sont rassemblées à Halifax pour partager leurs idées et solutions au problème de l’itinérance qui touche de plus en plus de personnes à travers le pays.

Le nombre de personnes qui dorment dans la rue, à Halifax, s'est multiplié par 10 au cours des 5 dernières années.

De 18, en 2018, ce nombre est passé à 178, en 2023, selon un rapport préparé par des employés de la municipalité.

Ouvrir en mode plein écran Des sites de campements pour sans-abris sont autorisés à certains endroits d'Halifax, dont devant l'hôtel de ville. Photo : Radio-Canada / Julie Sicot

Mais l’itinérance n’est pas seulement un défi pour la métropole

Ça se déroule non simplement dans les grandes villes. C'est dans les régions, dans les petits villages, c'est aussi dans les banlieues , explique le PDG de la Mission Bon Accueil, Sam Watts, qui fait partie des quelque 1000 délégués présents. C'est une réalité que je pense que les Canadiens et les Canadiennes commencent à prendre connaissance.

Certains experts présents à la conférence précisent tout de même que l'itinérance dans les grands centres urbains n'a pas nécessairement le même visage qu'en région rurale.

Ouvrir en mode plein écran Krystina Sawyer, est directrice des programmes de santé mentale et dépendance du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue Photo : Radio-Canada / Lise Millette

Krystina Sawyer, la directrice des programmes de santé mentale et dépendance du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS de l’Abitibi), explique qu’en campagne certains sans-abris n’ont pas accès aux services dont ils ont besoin.

Les besoins sont tout autant présents dans les régions que dans les grandes villes et même parfois plus difficiles à répondre parce que les services sont moins disponibles , dit-elle. Alors on va souvent plus parler des cas complexes.

En plus de vouloir trouver des solutions pour mettre fin à l'itinérance, les délégués de la conférence tentent d'améliorer l'aide offerte aux sans-abris.

Comment, par exemple, mettre les centres d’aide et les ressources des grands centres à la disposition des gens sans-abris en régions rurales et comment prendre soin des gens dans la rue en attendant de pouvoir leur trouver un logement.

Ouvrir en mode plein écran Michelle Patenaude est directrice générale du CAP St-Barnabé, un organisme communautaire qui appuie la population d' Hochelaga-Maisonneuve dans la lutte contre la pauvreté. Photo : Radio-Canada / Kheira Morellon

Le campement, ça ne sera jamais une solution, mais on on n'a pas d'autre alternative, on n'a pas d'autres solutions , admet Michelle Patenaude, la directrice générale du CAP St-Barnabé, un organisme communautaire qui appuie la population d' Hochelaga-Maisonneuve dans la lutte contre la pauvreté.

Il n’y a pas de logements présentement, puis malheureusement, c'est long à développer du logement.

Ceux qui ont fait le chemin jusqu’à Halifax, espèrent pouvoir s’inspirer des idées ou des manières de faire qui fonctionnent ailleurs pour rentrer dans leurs communautés avec des solutions pour venir en aide aux personnes en situation d'itinérance.

