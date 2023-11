Alors que les Canadiens s'apprêtent à célébrer le jour du Souvenir, certains militaires, anciens combattants et des membres de leur famille se sentent abandonnés par le nouvel administrateur du Régime de soins de santé de la fonction publique, Canada Vie.

Le 1er juillet dernier, la compagnie d'assurance basée à Winnipeg a repris le flambeau de la Sun Life dans la prise en charge de l’assurance maladie d’environ 1,7 million de fonctionnaires fédéraux, de retraités et de leurs familles.

Les milliers de membres du Régime de soins de santé de la fonction publique (RSSFP) se sont vu refuser leur couverture sans avertissement ni motif, et nombre d'entre eux connaissent d'innombrables difficultés pour se faire rembourser par le nouvel administrateur du Régime de soins de santé de la fonction publique.

Ouvrir en mode plein écran Canada Vie a pris en charge l'administration du Régime de soins de santé de la fonction publique le 1er juillet dernier. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Don Pittis/CBC

Dans certains cas, les bénéficiaires du RSSFP qui n'ont pas pu recevoir leurs prestations ont été obligés de payer de leur poche les médicaments, les traitements et les équipements médicaux dont ils avaient besoin. Certains confient même devoir faire un choix difficile entre le paiement de leurs ordonnances et celui de leur épicerie.

Alors que plusieurs reportages ont relaté les déboires de Canada Vie, l’assureur affirme qu’il a réglé certains problèmes et qu’il travaille d'arrache-pied pour réduire les dossiers en attente. Plus tôt cette semaine, la compagnie a lancé un processus accéléré de traitement des besoins urgents pour aider les fonctionnaires et les retraités qui font face à des circonstances particulièrement difficiles.

L'épouse d'un vétéran se voit refuser la couverture médicale

La famille Walker, d'Ottawa, figure parmi celles qui ont encore du mal à s'en sortir.

Paul Walker, 36 ans, a été dégagé de ses obligations professionnelles au sein des Forces armées canadiennes (FAC) pour des raisons médicales en février dernier, après une carrière de 13 ans en tant qu'opérateur de transmissions.

Sa femme Lindsay Walker, 33 ans, a été handicapée de façon permanente lors d'un accident de la route en juin 2019. À la suite de l'accident, elle a développé un trouble neurologique fonctionnel et un syndrome connu sous le nom de pied tombant , une faiblesse ou une paralysie des muscles nécessaires pour soulever le pied.

On lui a ensuite diagnostiqué une deuxième maladie rare, le Syndrome de douleur régionale complexe (SDRC) dans la jambe et le pied droits.

Son traitement comprend une physiothérapie intensive, des soins chiropratiques, des massages thérapeutiques et des injections hebdomadaires de blocs nerveux périphériques. Elle est également inscrite sur une liste d'attente pour recevoir un appareil appelé stimulateur de la moelle épinière, qui utilise un courant électrique pour détourner le cerveau des signaux de douleur causés par son état.

Ouvrir en mode plein écran Les médicaments de Lindsay Walker coûtent entre 800 et 1000 dollars par mois. (Photo d'archives) Photo : Associated Press / Chris Carlson

À l'heure actuelle, les médicaments de Lindsay Walker coûtent entre 800 et 1000 dollars par mois. Jusqu'à récemment, ils étaient couverts par l'assurance maladie de son mari.

Mais lorsqu'elle est allée récupérer ses médicaments le 23 octobre dernier, son pharmacien lui a annoncé que sa couverture avait pris fin, a confié Lindsay Walker.

Bien qu'ils aient passé des heures en attente et parlé à plusieurs agents de Canada Vie à la suite de cet épisode, ni Mme Walker ni son mari n'ont pu savoir pourquoi leurs prestations avaient soudainement été supprimées.

Cela cause beaucoup de détresse émotionnelle, beaucoup de détresse financière, c'est très difficile.

Un agent a donné au couple un numéro à contacter qui s'est avéré être une ligne d'aide d'Anciens Combattants Canada (ACC), mais le ministère n'a pas non plus été en mesure de les aider à résoudre leur situation.

Grâce à un pharmacien compréhensif, Mme Walker a suffisamment de médicaments pour contenir ses symptômes jusqu'à la semaine prochaine, mais elle craint que la générosité de son pharmacien prenne fin et que la douleur reprenne le dessus.

Aide d'urgence disponible

Le couple Walker, qui a une fille de huit ans ayant un trouble du spectre de l'autisme, est maintenant à la recherche de subventions ou de prestations d'urgence pour les aider à surmonter leur situation difficile.

Le Fonds d'urgence pour les anciens combattants d' ACC offre un soutien financier aux vétérans et à leurs familles qui font face à une situation d'urgence financière imprévue qui menace leur santé et leur bien-être , a indiqué le ministère dans un courriel.

Les frais médicaux font partie des dépenses essentielles couvertes par le fonds. En date de jeudi, ACC avait reçu deux demandes d'aide financière d'urgence liées au changement d'administrateur du Régime de soins de santé de la fonction publique. Les deux ont été approuvées.

Selon ACC , le ministère continue de surveiller les approbations du Fonds d'urgence pour les anciens combattants liées à la transition vers Canada Vie .

Ni le ministère de la Défense nationale (MDN) ni les Forces armées canadiennes (FAC) ne fournissent actuellement une aide d'urgence similaire. Dans un courriel, le MDN a déclaré que les fonctionnaires et les membres des FAC ont le droit de soumettre des appels relatifs à la couverture et aux demandes de règlement par le biais du processus établi par le Régime de soins de santé de la fonction publique (RSSFP).

Ouvrir en mode plein écran Parmi les quelques 1,7 million de fonctionnaires couverts par le Régime de soins de santé de la fonction publique, on compte environ 44 000 membres actifs et 91 000 membres retraités des Forces armées canadiennes. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Un porte-parole de la Légion royale canadienne a déclaré que, bien qu'elle ait entendu parler de quelques membres qui se sont vu refuser des prestations en vertu du RSSFP , le Fonds du coquelicot demeure sa principale source d'aide d'urgence pour les anciens combattants.

Selon le Secrétariat du Conseil du Trésor, quelque 44 000 membres actifs des FAC , y compris les réservistes, et 91 000 membres retraités sont actuellement couverts par le RSSFP . Leurs personnes à charge, qui ont également droit aux prestations du régime, sont au nombre de 150 000.

Ensemble, les militaires, les anciens combattants et leurs familles représentent environ 17 % de tous les Canadiens couverts par le RSSFP .