Superpouvoirs et logement : 4 maires disent non à Doug Ford

Des pouvoirs inutiles voire « dictatoriaux »? Les maires d'Ottawa et de Toronto ont promis de ne pas utiliser le droit de veto que la province leur a accordé. Voilà maintenant que les maires de quatre plus petites villes refusent carrément d'avoir ces superpouvoirs.

Ces superpouvoirs permettent au maire de bloquer une décision du conseil municipal ou de faire adopter une motion avec seulement le tiers des voix dans le cas de priorités provinciales comme le logement.

Le gouvernement de Doug Ford dit que l'objectif est de s'attaquer à la pénurie d'habitations.

La province veut construire 1,5 million de nouveaux logements d'ici 2031 et s'est engagée à accorder des superpouvoirs aux maires qui promettent d'atteindre les cibles provinciales fixées pour leur ville.

Toutefois, les maires de Newmarket et de New Tecumseth ainsi que des comtés de Norfolk et de Haldimand disent non.

Selon Shelley Ann Bentley, mairesse du comté de Haldimand, il n'est pas équitable que le maire prenne les décisions pour toute la ville.

Si une seule personne dicte [les décisions], c'est plus une dictature qu'autre chose.

En revanche, la mairesse de Mississauga, Bonnie Crombie, a choisi d'user de ses superpouvoirs, afin d'adopter une motion autorisant les quadruplex partout sur le territoire de la ville en banlieue de Toronto.

Cibles inatteignables?

Le maire de Newmarket, John Taylor, explique que sa ville n'a pas les infrastructures nécessaires pour les eaux usées, afin de construire 12 000 nouvelles habitations, comme le demande la province.

Publicité

On ne peut pas promettre quelque chose qui est impossible , dit-il. La Municipalité propose une cible de 6400 nouveaux logements.

Amy Martin, mairesse du comté de Norfolk, dit aussi rejeter les superpouvoirs, en partie en raison des cibles provinciales.

La Ville ne peut qu'approuver les projets de construction, fait-elle valoir. Le reste, ce n'est pas de notre ressort , soutient-elle, expliquant qu'il revient aux promoteurs immobiliers d'obtenir le financement nécessaire pour leur projet, par exemple, ce qui peut être difficile dans le contexte économique actuel, sans parler du manque de main-d'œuvre.

Elle ajoute que les membres du conseil municipal s'inquiétaient de l'impact des superpouvoirs.

''Ça va bien maintenant, parce que le maire collabore avec nous'', m'ont dit les conseillers municipaux. ''Mais qu'en sera-t-il du prochain maire?''

Le gouvernement promet de l'aide

Le bureau du ministre des Affaires municipales et du Logement Paul Calandra incite les quatre municipalités à entériner les cibles provinciales en matière de logement, promettant de leur accorder le soutien nécessaire.

Publicité

La province a promis près de 1,5 milliard de dollars sur trois en matière de financement des infrastructures, si les villes atteignent au moins 80 % de la cible provinciale.

Toutefois, la plupart des 50 villes désignées sont loin du compte. Les élus demandent à la province un financement fondé sur le nombre de permis de construction accordés, plutôt que sur le nombre de mises en chantier.

Le gouvernement dit qu'il évaluera cette requête.

Avec les informations de La Presse canadienne