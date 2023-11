Des travaux d'atténuation contre les feux de forêt sont en cours sur deux des sites de Parcs Canada en Nouvelle-Écosse après une année historique pour les incendies dans la province.

Les équipes défrichent et éclaircissent la végétation autour des bâtiments et des sentiers du parc national Kejimkujik Bord de mer et du lieu historique national de la Redoute York.

Ce que nous faisons sur ces sites contribue à réduire le risque que des incendies de forêt se déclarent et se propagent à ces endroits , explique Andy Sharpe, gestionnaire de la conservation des ressources de Parcs Canada pour la partie continentale de la Nouvelle-Écosse.

Plus de 150 maisons ont été détruites dans un incendie de forêt qui s'est déclaré à Upper Tantallon, en Nouvelle-Écosse, juste à l'extérieur d'Halifax, le 28 mai.

À Hammonds Plains en Nouvelle-Écosse, les dommages causés par le feu de forêt sont constatés le 8 juin 2023.

Alors que dans le sud-ouest de la province, environ 60 maisons et autres structures ont brûlé dans le plus grand incendie de forêt jamais enregistré dans la province, qui a éclaté le même week-end et qui a touché 23 525 hectares.

Le personnel de Parcs Canada met en œuvre des techniques tirées du programme Intelli-feu, une initiative nationale qui aide les Canadiens à accroître la résilience des quartiers face aux feux de forêt.

À Kejimkujik Bord de mer, les équipes défrichent la végétation à 30 mètres autour des bâtiments situés près de l'entrée principale du parc et déblayent la repousse le long d'une section de la limite du parc pour donner accès à une source d'eau et créer un coupe-feu.

Les équipes réduisent les risques au lieu historique de la Redoute York en éclaircissant 10 mètres de végétation autour des sentiers principaux, 10 mètres à l'extérieur du mur d'enceinte et en éclaircissant la végétation autour des structures les plus utilisées et les plus valorisées du site.

Des pompiers du service d'incendie de Northfield, en Nouvelle-Écosse, ont travaillé sans relâche en juin 2023 pour combattre les feux de forêt dans la région de Shelburne.

Andy Sharpe note qu'à mesure que le changement climatique provoque des conditions météorologiques plus extrêmes, ces travaux pourraient devenir plus courants.

La variabilité saisonnière, la température et les précipitations pourraient bien être notre norme et nous devons nous préparer aux incendies de forêt partout dans un environnement sujet aux incendies et, en Nouvelle-Écosse, c'est à peu près partout , admet-il.

Les travaux d'atténuation des incendies de forêt à Kejimkujik Bord de mer devraient se terminés en novembre, alors qu'à la Redoute York les travaux se termineront au cours de la nouvelle année.